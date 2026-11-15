Първият сигнал за катастрофата на „Тракия“ дошъл автоматично от автомобил в 7,01 ч.

Първият сигнал за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия" във вторник сутринта е подаден автоматично от системата eCall на автомобил. Той е постъпил в телефон 112 в 7,01 ч. Общо около 48 сигнала за произшествието са приети в регионалния център на спешния телефон в Бургас.

Това съобщи директорът на Националната система 112 Красимир Димитров в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той обясни, че eCall позволява при пътнотранспортно произшествие автоматично да се изпрати сигнал до 112, без шофьорът да набира спешния номер. Системата предава данни за местоположението на автомобила, неговата марка и модел, както и информация за пътниците, поставили предпазни колани.

„Това е много важно при една спасителна операция, за да разберем при катастрофирал автомобил колко пътници има вътре. Ако операторът не успее да осъществи контакт с пътниците, произшествието се приема за високоприоритетно и незабавно се изпращат екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ", обясни Димитров.

Той подчерта, че автоматичното подаване на точни координати е особено полезно при инциденти, при които автомобилът е излязъл от пътя и не може да бъде забелязан от останалите шофьори.

При катастрофата на АМ „Тракия" операторите в Бургас са обединили постъпилите около 48 сигнала, за да съберат информация за случилото се. Те са давали и указания на хората, подаващи сигналите – тези, които не са пострадали, да напуснат автомобилите си и да се отдалечат на безопасно място.

Според директора на 112 при подобни произшествия е от съществено значение движението да бъде спряно възможно най-бързо. Така се предотвратява навлизането на други автомобили в участък с намалена видимост.

„112 съкращава времето за реакция на всички служби", заяви Димитров. Той определи координацията между полицията, пожарната и Спешна помощ при инцидента като бърза и ефективна.

Преди тежката катастрофа обаче в системата 112 не е постъпвал сигнал за мъгла в района на магистралата, посочи още Димитров.

По думите му е необходимо спешният телефон да получава и предварителна информация от институциите, отговорни за поддръжката на пътищата – АПИ и „Автомагистрали". При данни за опасни условия на пътя това би позволило своевременно да бъдат изпратени полицейски патрули, които да предупредят шофьорите и да обезопасят рисковия участък.