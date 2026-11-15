14-годишно момче е сред загиналите при тежката катастрофа край Добрич

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14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа по пътя Добрич – Балчик. Другите две жертви са младежи на 19 години. Инцидентът е станал късно снощи в условията на гъста мъгла между селата Попгригорово и Безводица.

Според първоначалните данни от разследването автомобилът, в който са пътували тримата, е ударил последователно две крайпътни дървета. От силата на сблъсъците колата се е разцепила на три части, информира БНТ.

Предполага се, че шофьорът не е успял да вземе завоя, въпреки наличието на светлоотразителни колчета. В участъка липсва хоризонтална пътна маркировка, тъй като шосето е било рехабилитирано наскоро.

Две от момчетата са загинали на място, а третото е починало в болницата в Добрич.

Очаква се официална информация за обстоятелствата около трагедията от началника на „Пътна полиция" – Добрич, главен инспектор Георги Любомиров.