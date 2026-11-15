ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шестима са пострадали при руската атака в Одеска о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

14-годишно момче е сред загиналите при тежката катастрофа край Добрич

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

3008
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка – Фейсбук група „КАТ-Добрич”
Снимка – Фейсбук група „КАТ-Добрич”

14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа по пътя Добрич – Балчик. Другите две жертви са младежи на 19 години. Инцидентът е станал късно снощи в условията на гъста мъгла между селата Попгригорово и Безводица.

Според първоначалните данни от разследването автомобилът, в който са пътували тримата, е ударил последователно две крайпътни дървета. От силата на сблъсъците колата се е разцепила на три части, информира БНТ. 

Предполага се, че шофьорът не е успял да вземе завоя, въпреки наличието на светлоотразителни колчета. В участъка липсва хоризонтална пътна маркировка, тъй като шосето е било рехабилитирано наскоро.

Две от момчетата са загинали на място, а третото е починало в болницата в Добрич.

Очаква се официална информация за обстоятелствата около трагедията от началника на „Пътна полиция" – Добрич, главен инспектор Георги Любомиров.

Снимка – Фейсбук група „КАТ-Добрич”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа