Борисов: При кабинета „Желязков" събрахме 14 млрд. повече от контрабанда, сега сме с 5,5 назад (Видео)

От 2020 г. ме няма, но те пак се оправдават с мен. Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме, каза Борисов

Те дори не знаят как работи системата, имат вожд и някакъв парламент, който няма да издържи, разкритикува той управляващите

В момента се работи на стария комунистически принцип - всичко най-важно се пази в тайна, каза още той

По времето на кабинета "Желязков" събрахме 14 милиарда повече от контрабанда, сега от контрабанда 5.5 милиарда се губят, а язовирът се пълни. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Плевен.

"Те ГЕРБ не го слушат, те искат язовира да се пълни - с гориво, мантинели и като им звъннеш по телефона не ти вдигат", възмутен бе лидерът на ГЕРБ.

"Аз ще се върна на думите, казани от Антон Кутев. Гледах го как се гърчеше, как призна, че неговата парламентарна група научава от опозицията какво се случва в Министерски съвет. Те дори не знаят как работи системата, те там имат вожд и някакъв парламент, който няма да издържи. Тя диктатурата не издържа по време на демокрация", разкритикува управляващите Борисов.

"В един момент аз попитах в Дъблин медиите какво сме подписали, защото първо имаше информация, че сме подписали. После, че нищо не сме. Накрая ден по-късно от Министерски съвет съобщиха, че все пак нещо сме подписали", каза още Бойко Борисов.

"Тук искам да благодаря на г-н Дачков, че даде възможност по темата да се шикалкави по темата", каза още той.

"Искам да кажа на г-н Радев, когато ние сме били в сглобки, ние не сме можели да водим нашата мажоритарна политика. През периода 2013-2021 г., ние сме можели колкото изкарваме - толкова да харчим. Имахме, както се казва, постна пица, понякога й се добавяше кашкавал. Имахме и резерви", каза още той.

В коментар за тежката катастрофа на АМ "Тракия", той коментира: "Във Фейсбук, аз изразих съболезнования, не ми харесва такива ситуации да се ползват за политически нападки. Да бъдем поне човеци, хора. Аз от 2020 г. не съм положил един подпис. Не разбирам защо когато се коментира тази ситуация постоянно се вади моето име".

"Тя мъглата се вижда, сигурно и в Плевен и Монтана е имало. Да, има обработка на асфалта, не можем да ги обвиним в това, но при всяка преминаваща кола, той се търка. Аз си спомням, когато бях кмет на София всеки път, когато завалеше дъжд на "Цариградско шосе", имаше катастрофа. Асфалтът се сменя на 5 години, това е стандартът", обясни Борисов.

"Когато станах премиер, магистралите ни бяха като писти, Тодор Живков ли да обвиня?", попита риторично той.

"Пак повтарям, от 2020 г. ме няма, но те пак се оправдават с мен. Като се оправдавате с нас, пуснете ни пак да управляваме", заяви още лидерът на ГЕРБ.

На въпрос за твърденията за натиск срещу Ива Михайлова от страна на ДАНС, той коментира: "Аз обичам да коментирам, когато съм информиран, иначе ще правя като Демерджиев. Ще кажа: "Злите езици говорят".

"В момента се работи на стария комунистически принцип - всичко най-важно се пази в тайна. Мълчи се за договорът с "Боташ", не се дава информация за костите на Цар Самуил, медиите питат - казват им, че са обладани", добави той.

На въпрос за резултатите на президентските избори Борисов заяви, че е било ясно коя кандидат-президентска двойка подкрепя ГЕРБ: "Ние подкрепихме, когото подкрепихме, искахме да им осигурим подкрепа, но хората не искаха да гласуват за тях заради Кандев. Съмняваха се в него заради начина, по който напусна МВР".

Красимир Терзиев, втори мандат народен представител от партията, коментира: "Искам да споделя най-отговорно, че за мен българският министър на регионалното развитие Иван Шишков е с раздвоение на личността. Именно той тиражираше едно време, че процедурите по инхаус са нещо незаконно, а сега именно той ще сменя мантинелите по такава процедура. Тя беше отворена месец след като се върнаха българските представители от Турция и замразиха договора с "Боташ". Тази процедура с турска фирма, не с българска. Българският бизнес се ограбва, работата му се затруднява, а този договор се сключва с турска фирма. Турците ще ни изготвят и доставят мантинелите, обаче кой ще ги достави? Накарали са "Автомагистрали" ЕАД да закупят две машини втора ръка за монтаж. Моят въпрос е колко време ще отнеме монтажа на тези мантинели, колко мандата ще минат?", възмути се той.

"Краси е доста скромен в своя изказ. Ние трябваше да кажем, че те го правят и без търг, те директно правят сделки. По времето на кабинета "Желязков" се направиха преговори и се договори цена от 60 млн., защо не избрахте нея, 107 млн., колеги. Радев и Шишков се оправдават, че високата цена е договорена тогава, не е вярно", заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

"На въпроса за мъглата и на задълженията на МВР да обезопасят трасето и да предупредят, Шишков отговаря: "Как, защо да обезопасяваме". Същият Шишков, който обясняваше вчера, че шофьорите карали с превишена скорост. Същият този, който не прави разлика между превишена и несъобразена скорост", добави той.

"На мен ми омръзна българските избиратели да изпадат в един ненужен когнитивен дисонанс. За да има икономическо развитие ни трябва дясно управление. За дясно управление трябва силно дясно управление. Г-н Борисов е човекът, който говореше за това необходимо обединение, което така и не се случи", включи се Иван Петков, представител на "Синя България" в Плевен.

Към младежите на ГЕРБ, лидерът Бойко Борисов заяви: "Не се мразете, спорете, доказвайте се!"