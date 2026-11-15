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Патрулка се блъсна в Габрово след зрелищна гонка с 23-годишен шофьор, той е задържан

Дима Максимова

Дима Максимова

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

23-годишен мъж е задържан след опит да избегне полицейска проверка в Габрово. На 14 ноември, около 01:45 часа, на ул."Орловска" автопатрул е подал светлинен и звуков сигнал за спиране на лек автомобил „Ауди А6". Водачът не се е подчинил на полицейското разпореждане, настъпил педала на газта и  направил опит да избегне проверката.
Две патрулки са започнали преследване. Организирани били и заградителни мероприятия, съобщават от полицията.

Въпреки многократно подадените сигнали водачът е продължил движението си. Гонката е продължила с висока скорост по улици и булеварди в Габрово. В рисковото преследване на летящото ауди на кръстовището между бул. „Стефан Караджа" и ул. „Д-р Никола Василиади",водач на служебен полицейски автомобил „Волво" е загубил контрол над управлението и се е блъснал в предпазна метална ограда. Впоследствие шофьорът беглец е успял да се укрие.

При произшествието с патрулката няма пострадали. Нанесени са материални щети по служебния автомобил и пътната инфраструктура. Пробите на полицейския служител за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед от следовател при Окръжна прокуратура – Габрово. По случая е образувано следствено дело.

В резултат на проведените допълнително разследване полицейските служители са установили водача на лекия автомобил „Ауди А6" – 23-годишен мъж от Габрово. Той е задържан.  Срещу него е образувано досъдебно производство.

Полиция

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