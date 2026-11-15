Пиян шофьор удари паркирана кола и се заби в стълб в Разград

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Мъж с 2,49 промила алкохол в кръвта предизвика пътнотранспортно произшествие в Разград, след като последователно се ударил в паркиран автомобил и електрически стълб. Инцидентът е станал около 21:40 ч. снощи на улица „Княз Борис", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

При катастрофата 53-годишният водач на лек автомобил „Лексус" изгубил контрол над управлението и първоначално ударил паркиран „Опел Астра", след което се блъснал в електрически стълб.

Пристигналите на място полицаи тествали шофьора с дрегер, който отчел 2,49 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. От него е взета кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.

Заради нанесените щети улица „Княз Борис" ще бъде затворена за движение за около час и половина до два часа. Ограничението обхваща участъка от кръстовището с улица „Левски" до кръстовището с улица „28 януари", пише БТА.

Екипи на „Енерго-Про" ще извършат подмяна на повредения електрически стълб и ще възстановят електрозахранването. Шофьорите трябва да използват обходни маршрути, допълни Илияна Георгиева.