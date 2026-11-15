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Шофьорът на разцепеното Maserati се бори за живота си в реанимацията във Варна

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров
снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров

Колата е преминала през храсти и инвалидна рампа, преди частите от нея да се озоват в подлеза до Делфинариума във Варна 

Шофьорът на катастрофиралото снощи във Варна Maserati MC20 се бори за живота си в реанимацията в града. Мощният автомобил се е разцепил на две при поредица от удари, а предната му част е изхвърчала в пешеходен подлез в района на Делфинариума.

Инцидентът е станал около 23 ч. По данни на Областната дирекция на МВР във Варна водачът е загубил контрол над колата по неустановени засега причини. Автомобилът първо се е блъснал в дърво, след това в стълб на уличното осветление. При сблъсъка двигателят се е възпламенил, а колата се е разцепила.

Според събраните до момента данни автомобилът се е движел с много висока скорост по един от варненските булеварди в посока центъра. Очевидци твърдят, че са се разминали с Maserati-то, докато то се е движело с поне 150 км/ч.

След ударите колата е преминала през храсти и инвалидна рампа, преди частите от нея да се озоват в подлеза до Делфинариума. Причините за катастрофата се изясняват.

снимка: Фейсбук/ Иван Владимиров

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