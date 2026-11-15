Ивайло Мирчев: Ще отнесем случая с Ива Михайлова и ДАНС до Брюксел

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Има достатъчно информация, че по случая с Ива Михайлова е имало сериозно взаимодействие между нея, българските служби и ДАНС. Това заяви съпредседателят на „Да, България" и депутат от „Демократична България" Ивайло Мирчев в предаването „Неделя 150" по БНР.

По думите му единствената възможност е случаят да бъде отнесен до европейските институции в Брюксел, тъй като управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както са правили досега.

Мирчев разказа, че заедно с Божидар Божанов от „Да, България" са били потърсени от ютубъра Станислав Цанов, който им съобщил, че е имал няколко срещи с Ива Михайлова.

„Има шокиращи признания за влиянието на българските служби по отношение на нейното поведение в България, не в Македония", заяви депутатът.

Той разказа, че Михайлова е искала да заснеме видео със Станислав Цанов, но според нейния разказ представители на службите са ѝ препоръчали първо да се срещне с друг ютубър – Карбовски.

По думите на Мирчев на Михайлова е било заявено, че в противен случай може да има последствия за възможностите ѝ да получи финансиране за рехабилитацията си, както и за останалата подкрепа, от която се нуждае.

„Тя просто трябва да ги слуша", цитира Мирчев думите на Михайлова. Той уточни, че разказът ѝ е бил записан от Станислав Цанов и впоследствие публикуван от него.

Според депутата възникват множество въпроси, свързани с влиянието на ДАНС и структури около агенцията.

Мирчев заяви, че проблемът според него е, че българските служби не работят в интерес на националната сигурност, а обслужват интересите на управляващите. Той припомни, че от „Демократична България" неколкократно са настоявали за оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев.

„Той е много далеч вече от всякакви професионални стандарти", коментира депутатът.

Ивайло Мирчев съобщи още, че заедно с Божидар Божанов са започнали цялостно проучване на действията на ДАНС по случая. Двамата възнамеряват да окажат подкрепа на Ива Михайлова за рехабилитацията ѝ и за осигуряването на юридическа защита, включително чрез действия на европейско ниво, пише БТА.

В интервюто Мирчев коментира и прогнозата на международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс" (Standard & Poor's) за дългосрочния кредитен рейтинг.

По думите му агенцията отправя сериозни критики към бюджета, които съвпадат с оценките на „Демократична България", но не могат да бъдат определени като политически пристрастни.

Мирчев заяви, че проектобюджетът за 2027 г. трябва да бъде оттеглен и заменен с нов, предвиждащ дефицит от 3%. Той посочи, че от формацията имат план за постигането на тази цел и настояват за промени заради сериозни проблеми в настоящия проект.

Депутатът отправи критики и към премиера Румен Радев, като го обвини, че използва финансирането на общински проекти като инструмент за политически натиск върху кметовете.

Според твърденията на Мирчев местните управници са поставени пред избора да подкрепят „Прогресивна България" или да рискуват да не получат финансиране за проектите си.