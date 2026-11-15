Българският жестов език става университетска специалност

Нова университетска специалност по български жестов език ще бъде разработена в Софийския университет „Св. Климент Охридски". За целта към висшето училище се предвижда да бъде създаден специализиран научноизследователски и образователен център. Това е заложено в проекта на Национална програма „Академично развитие на българския жестов език", предложена от Министерството на образованието и науката.

Програмата предвижда разкриването на бакалавърска специалност „Филология – български жестов език" в професионално направление „Филология", както и разработването и акредитирането на докторска програма. Така за първи път българският жестов език ще получи възможност да бъде изучаван като самостоятелна университетска специалност.

Общият бюджет на програмата е 2,75 млн. евро за периода 2027–2031 г. Основен бенефициент ще бъде Софийският университет, който ще работи в партньорство с други висши училища, научноизследователски организации и неправителствени организации, ангажирани с глухата общност.

Една от основните задачи на новия център ще бъде изграждането на лингвистичен корпус на българския жестов език. Той ще представлява електронна база данни с жестове, придружени от видеоматериали и многоезични анотации, която ще позволи езикът да бъде систематизиран, изследван и документиран.

Предвидено е корпусът да включва най-малко 10 000 жестови знака и 500 заснети и обработени видеоклипа до края на програмата. Ще бъдат провеждани научни изследвания, ще се изготвят публикации и ще се организират научни форуми.

Центърът ще разработва и специализирани образователни програми и учебни материали, ще подготвя преподаватели, включително глухи и сляпо-глухи специалисти, и ще подпомага обучението и академичното развитие на глухи студенти и докторанти. Предвиждат се още краткосрочни обучения за учители, специалисти, родители и близки на хора с увреден слух, както и курсове по жестов език за студенти от различни специалности.

Програмата е разработена през 2024–2025 г. от експерти на МОН в сътрудничество с представители на академичната общност и общността на глухите хора и е съгласувана със Съвета за българския жестов език.

Предложението е свързано със Закона за българския жестов език, приет през 2021 г., с който езикът е признат за пълноценен естествен самостоятелен език на глухите и сляпо-глухите хора в България.

Проектът на националната програма е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката. Становища и предложения по него могат да бъдат изпращани до 26 ноември 2026 г.