Две почернени майки – на Митко от Цалапица и на Ангел от Белащица, плачат прегърнати на протест в Пловдив (Снимки, видео)

Сърцето ми се къса, не издържам на тази гледка, каза жена от протеста пред "Медикус Алфа"

Тримата подсъдими лекари пускали жалби срещу родителите на починалото дете. "Сякаш не ние, а те са жертвите", посочи бащата Георги Райчев

На покъртителна гледка станаха свидетели десетки, дошли на протеста пред частната клиника "Медикус Алфа" в Пловдив, където при зъболечение почина шестгодишният Ангел. Хората настояват да бъде отнет лицензът на лечебното заведение.

Към тях се присъедини Атанаска Бакалова, майката на Митко от Цалапица. Тя прегърна майката на Ангел Магдалена Райчева и двете избухнаха в плач.

"Сърцето ми се къса. Не мога да издържа на тази гледка", сподели жена от протеста.

Магдалена дори се срина и се наложи хора да й оказват помощ.

"Детският живот няма цена, отменете правата сега!", "Животът на Ангел няма да бъде забравен, отнемете правата на Медикус Алфа и на виновния анестезиолог!" – Плакати с тези текстове издигнаха близки на починалото шестгодишно дете от Белащица Ангел Райчев.

Хората настояват да се отнемат правата на здравното заведение, за да няма нови жертви.

Протестът е предизвикан от решението на Върховния административен съд, който отказа да лиши здравното заведение от упражняване на дейност.

Магдалена постави портрет на Ангел на един от прозорците на лечебното заведение.

"Събрали сме се 18 месеца по–късно, за да може обществото да не забравя, че двамата лекари – Мандев и Морев, все още работят тук. Съпругата ми попита в съда Мандев как се чувства, той отговори "Много съм добре". Срещу тази безскрупулност и безнаказаност протестираме", заяви бащата на Ангел Георги Райчев.

Той негодува от решението на ВАС, с което се отказва прекратяване на дейността на здравното заведение. "Не се гледа дали има опасност за пациенти. На българския съд не му пука, че може още някое дете да загуби живота си тук", посочи бащата. Той отново припомни, че досега нито веднъж не са получили съболезнование.

Райчев отново назова имената на тримата подсъдими лекари – Пламен Мандев, Любомир Морев и Десислава Георджева. Посочи и собственикът на частното лечебно заведение Динко Младенов. "Те всички пускаха срещу мен жалби, защото съм бил звънял по телефоните да ги притеснявам", обясни бащата. И допълни, че никога не ги е заплашвал.

"Не ние, дето загубихме детето си, а те се правят на жертви", посочи Георги Райчев.

На протеста говори и Атанаска Бакалова, майката на убития Митко от Цалапица. "Видях за пореден път неработещите институции", каза тя.

"За тях по–важни са парите, а не хората и децата", заяви майката на Ангел Магдалена Райчева по повод отказа на съда да отнеме лиценза на здравното заведение. Тя настоява виновните лекари да понесат отговорност за смъртта на детето й.

"Това за мен не е нещастен случай, нито лекарска грешка. Три пъти през минути да поставиш количество лекарство, което е много над допустимото, за мен това е чисто убийство", каза Магдалена.

Момченцето почина на 4 април м.г. Медицинската интервенция продължи над 3 часа под пълна упойка. Според обвинението д-р Мандев поставил на Ангел 5,58 пъти по-висока от допустимата доза "Нивалин". Когато видял тежкото състояние на детето, му извикал да се събуди и го разтърсил, казал на родителите му, че всичко е наред и си тръгнал. Състоянието на момчето се влошило още повече, но другият анестезиолог д-р Морев не направил преценка на случващото се и не взел необходими мерки, да помогне на Ангел. Зъболекарката д-р Георджева пък е обвинена, че лекува деца, без да има специалност за това.

В понеделник делото срещу тримата трябваше да тръгне в Окръжния съд, но магистратът Момчил Найденов го върна на прокуратурата, след като откри грешки. Решението му подлежи на обжалване и протест.