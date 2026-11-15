18-годишен е управлявал колата, в която загинаха трима младежи на пътя край Добрич

18-годишният водач от тежката катастрофа по пътя Добрич – Балчик в събота вечерта , при която загинаха трима младежи, е имал шофьорска книжка от август. Управляваният от него автомобил „BMW 530 xDrive" е бил с мощност от 3000 кубика, съобщи на извънреден брифинг главен инспектор Георги Димитров, началник на сектор „Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР – Добрич.

Инцидентът е станал около 22:00 часа в събота. Лек автомобил „BMW 530 xDrive", управляван от 18-годишен младеж, се е движел в посока Балчик. В ляв завой водачът е загубил контрол, автомобилът се е отклонил вдясно и се е ударил последователно в две дървета. При ударите автомобилът се е разпаднал на няколко части.

На място са загинали водачът и 14-годишно момче, пътувало на задната седалка. Третият пътник, на 20 години, е транспортиран в Спешното отделение на болницата в Добрич, където по-късно е починал. Водачът на автомобила е от село Бобовец, а спътниците му – от Стражица.

„Разследването продължава. Извършен е повторен оглед, назначена е автотехническа експертиза, която трябва да установи скоростта на движение. Взети са и биологични проби за алкохол и наркотични вещества.По първоначални данни вероятната причина е движение с по-висока от разрешената скорост. Скоростта е била доста висока, според мен, и в никакъв случай не е била съгласно наложените ограничения", заяви гл. инспектор Димитров, като уточни, че експертизата ще установи точната скорост.

В участъка ограничението е 60 км/ч, а пътят е с временна организация на движението. По трасето до Балчик все още няма хоризонтална пътна маркировка. От „Пътна полиция" са сигнализирали за проблема още в края на септември. По информация на Димитров от Областно пътно управление са посочили, че заданието за полагане на маркировката е изготвено през юни и е изпратено до АПИ. Към момента няма данни дейностите да са започнали.По време на катастрофата на място е имало частична мъгла, като влиянието й върху видимостта ще бъде изяснено в хода на разследването.