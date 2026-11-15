Трима загинали и 22-ма ранени при катастрофи за денонощие в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали, а други 22-ма са пострадали при 14 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на официалния си сайт.

В София са регистрирани две тежки и 22 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца при 221 катастрофи са загинали 27 души, а 327 са получили наранявания.

Статистиката от началото на годината показва, че при общо 5998 пътни инцидента живота си са загубили 442 души, а 7480 са ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г. броят на загиналите участници в движението по пътищата през тази година е с 56 повече.