След издирване откриха и глобиха турския шофьор, повредил арката на „Калето“ в Мездра

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Установен и санкциониран е водачът, който при пътнотранспортно произшествие повреди арката на археологическия комплекс „Калето" в Мездра, след което напусна мястото на инцидента. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

Сигналът за произшествието е подаден на 10 ноември. В хода на проверката е установено, че зад инцидента стои 34-годишен турски гражданин, управлявал влекач „Волво" с турска регистрация. След катастрофата шофьорът е напуснал страната през ГКПП „Дунав мост 2".

На 14 ноември около 21:10 часа, в района на комплекс „Долче Вита" в Мездра, на главен път Е-79, служители на Районното управление в града спрели за проверка същия влекач. До установяването на водача се стигнало след проведени оперативно-издирвателни мероприятия.

По превозното средство имало видими следи от пътнотранспортното произшествие. При проверката шофьорът потвърдил, че е участвал в инцидента.

На водача са съставени актове за установените нарушения на Закона за движението по пътищата. Издадени са му и наказателно постановление и заповед за прилагане на принудителна административна мярка.