Депутат от "Прогресивна България": На ръба на катастрофата сме с ТЕЛК

На ръба на катастрофата сме с ТЕЛК. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" Димитър Здравков, който е член на бюджетната комисия в парламента и председател на комисията по образование, пред БНР.

„Имаме 800 000 ТЕЛК-а. Ако приемем, че 2 милиона са в работоспособна възраст, означава, че ние сме на ръба на катастрофа", коментира той и подчерта, че пенсионната реформа е необходима, макар пенсионният модел да остава такъв, какъвто е. Според него спекулациите по темата са излишни, а добрата власт трябва да може да се връща назад от решенията си, както се случи със Закона за личния асистент.

Здравков смята, че ресурсът, който в момента отива за фалшиви ТЕЛК решения, трябва да бъде насочен към действително нуждаещите се и към децата с увреждания. Целта е да се създадат условия за интеграция и по-добра подоходна политика.

Депутатът определи като правилно решението за оттегляне на законопроекта за личните асистенти. По думите му първоначалният подход е бил добронамерен и е търсел решение за подобряване на ситуацията, но не са били отчетени някои фактори.

По повод реакцията на синдикатите Здравков посочи, че тяхна работа е да поддържат стачната готовност и не бива да бъдат съдени за това.

Той коментира и възнагражденията на учителите, като отбеляза, че бюджетите за 2026 и 2027 г. са обсъдени със социалните партньори. Учителското съсловие е най-голямото в страната – над 90 000 души. Според него преподавателите имат не само добро равнище на заплащане, но и все още има какво да се желае.

„Трябва да удържаме и възстановим статута на българския учител като авторитет и среда за работа", заяви депутатът и определи това като едно от предстоящите предизвикателства.

За пътната безопасност Здравков посочи, че трябва да се обърне внимание както на подготовката на шофьорите, така и на санкциите. По думите му е важно и пътищата да отговарят на необходимите стандарти, вместо да се наблюдава как една и съща фирма строи пътища в България и съседна Сърбия.

Той се позова на доклада на Сметната палата, според който Министерството на регионалното развитие и благоустройството е заварило тревожна ситуация. Здравков определи като спекулативно използването на числата около инхаус поръчката за мантинели.

„Не всичко, което е законно, е морално. Щом е допуснато в закона, е възможност, стига да има достатъчно контрол", коментира той. Депутатът посочи още, че Шишков има наследени 1,8 млрд. евро към общините, което определи като „нещо чудовищно".

Здравков защити и проекта за Бюджет 2027, който определи като бюджет на честната амбиция за устойчиво развитие и разумната политика. Според него войните са отнели т.нар. „мирен дивидент", от който страната се е възползвала дълго време, отделяйки по-малко средства за отбрана. Сега обаче се налага увеличаване на разходите в тази сфера.

Сред заложените мерки той открои увеличението на ученическите стипендии с 20% – от 10 на 12 евро, повишаването на стипендиите за докторанти с 12,65%, подкрепата за студентите, както и изграждането на нови физкултурни салони и ремонта и строителството на детски градини.

По повод липсата на конкретика за средствата за общините и техните проекти Здравков попита какъв е проблемът, че отсъства едно или друго приложение, след като има ясна политика на правителството и всички тези дейности преминават през общинските бюджети.

В интервюто за „Неделя 150" депутатът отговори и на критиките на Фискалния съвет към Бюджет 2027, както и обясни защо рафинерията в Бургас няма да плаща данък свръхпечалба.

Той уточни, че този данък е извънредна мярка, която се налага въз основа на финансовите резултати през последните пет години. Според него рафинерията е на загуба, а освен това дружествата в енергийния сектор внасят средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система". Затова било естествено рафинерията да бъде изключена от икономическите субекти, които плащат данък свръхпечалба.

Попитан дали вярва, че рафинерията, която е платила данък само през 2022 г., действително работи на загуба, Здравков отговори: „Аз гледам числата, не мога да кажа дали собствеността има отношение към финансовия резултат".