Лисици натиснаха голямо пловдивско село, хората крият кокошките

Имало ги е открай време, но посред бял ден да бродят из дворовете, е притеснително, казват местни жители

Лисици посред бял ден бродят из пловдивското село Чалъкови, а хората са принудени да опушват курниците и да крият пернатите.

"Точно по обед нещо взе да трополи по покрива на гаража. В това време правех нещо по двора. Вдигам поглед и що да видя – лисица. Беше едър екземпляр", разказа Маргарита Генова. По думите й хищникът стоял известно време необезпокояван. След като жената се размърдала, лисицата скочила от гаража и побегнала в близкия парк.

"Там се облекчи и с няколко скока след това се озова близо до курника ми. Кокошките и петелът я усетиха и се скриха под ремаркето", продължи стопанката. Хищникът обаче се притаил в пролуки между струпани дървета. Генова на бърза ръка прибрала кокошките и ги затворила.

След малко в съседните дворове се чул кучешки лай, а петлите и кокошките на съседите панически се разкудкудякали.

"Лисици е имало открай време, но посред бял ден да бродят из селото, е притеснително", казват местни. Ловджии обясняват, че не е позволено да се стреля в населено място и по тази причина не смеят да извадят пушките.