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ДАНС отрече служители на агенцията да са оказвали натиск върху Ива Михайлова

Валентин Хаджиев

Редактор: Валентин Хаджиев

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Ива Михайлова
Ива Михайлова

Служители на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) не са оказвали въздействие или натиск върху българската гражданка Ива Михайлова по какъвто и да било повод. Това се посочва в позиция на агенцията, разпространена до медиите.

Повод за реакцията е запис, разпространен на 14 октомври 2026 г. в предаване в YouTube, както и последвалите коментари за предполагаем натиск от страна на служители на ДАНС върху младата жена.

От агенцията определят като недопустимо въвличането ѝ в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и твърдения с недоказана достоверност.

Според ДАНС подобни действия вредят на обективното изясняване на случай, който засяга здравето и съдбата на българска гражданка.

„Агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените ѝ правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения", заявяват от държавната агенция, цитирани от БТА.

Оттам допълват, че ще продължат да изпълняват законоустановените си функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност.

Скандалът около Ива Михайлова избухна в събота вечерта, след като ютубърът Станислав Цанов разпространи в свое предаване аудиозаписи от телефонни разговори с младата жена. В тях тя твърди, че служители на ДАНС са я притискали да даде интервю единствено на журналиста Мартин Карбовски, като са я предупреждавали да не гостува в други медии. По думите ѝ те са настоявали първо да се появи при Карбовски, тъй като имали контрол върху въпросите, които ще ѝ бъдат зададени. Михайлова твърди още, че е била заплашена с прекратяване на държавната помощ за рехабилитацията, адвокатите и останалите грижи, ако откаже.

След разпространението на записите депутати от „Демократична България" обявиха, че ще настояват за проверка и разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби. Елисавета Белобрадова заяви, че е запозната със случая покрай работата си в Комисията за българите извън страната, и определи твърденията за натиск като скандални.

Часове по-късно момичето обяви във фейсбук, че това категорично не отговаря на истина. „Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече", написа тя като гарантира, че никой в България не й е оказвал натиск.

"24 часа" се свърза по рано днес с майката на Ива - Христина, която категорично отрече това да е истина. Твърденията бяха отречени и от адвоката на Ива - Николай Димитров.

"Това не отговаря на истината и за това не мога да го коментирам. Нямам какво повече да кажа, защото неща, които не са верни, просто няма как да бъдат коментирани", заяви Димитров пред "24 часа".

Ива Михайлова

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