ДАНС отрече служители на агенцията да са оказвали натиск върху Ива Михайлова

Служители на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) не са оказвали въздействие или натиск върху българската гражданка Ива Михайлова по какъвто и да било повод. Това се посочва в позиция на агенцията, разпространена до медиите.

Повод за реакцията е запис, разпространен на 14 октомври 2026 г. в предаване в YouTube, както и последвалите коментари за предполагаем натиск от страна на служители на ДАНС върху младата жена.

От агенцията определят като недопустимо въвличането ѝ в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и твърдения с недоказана достоверност.

Според ДАНС подобни действия вредят на обективното изясняване на случай, който засяга здравето и съдбата на българска гражданка.

„Агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените ѝ правомощия, в защита на националната сигурност на България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения", заявяват от държавната агенция, цитирани от БТА.

Оттам допълват, че ще продължат да изпълняват законоустановените си функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност.

Скандалът около Ива Михайлова избухна в събота вечерта, след като ютубърът Станислав Цанов разпространи в свое предаване аудиозаписи от телефонни разговори с младата жена. В тях тя твърди, че служители на ДАНС са я притискали да даде интервю единствено на журналиста Мартин Карбовски, като са я предупреждавали да не гостува в други медии. По думите ѝ те са настоявали първо да се появи при Карбовски, тъй като имали контрол върху въпросите, които ще ѝ бъдат зададени. Михайлова твърди още, че е била заплашена с прекратяване на държавната помощ за рехабилитацията, адвокатите и останалите грижи, ако откаже.

След разпространението на записите депутати от „Демократична България" обявиха, че ще настояват за проверка и разследване на действията на ДАНС и други структури на специалните служби. Елисавета Белобрадова заяви, че е запозната със случая покрай работата си в Комисията за българите извън страната, и определи твърденията за натиск като скандални.

Часове по-късно момичето обяви във фейсбук, че това категорично не отговаря на истина. „Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече", написа тя като гарантира, че никой в България не й е оказвал натиск.

"24 часа" се свърза по рано днес с майката на Ива - Христина, която категорично отрече това да е истина. Твърденията бяха отречени и от адвоката на Ива - Николай Димитров.

"Това не отговаря на истината и за това не мога да го коментирам. Нямам какво повече да кажа, защото неща, които не са верни, просто няма как да бъдат коментирани", заяви Димитров пред "24 часа".