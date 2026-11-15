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55 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е пострадал

Валентин Хаджиев

Редактор: Валентин Хаджиев

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Един човек е пострадал при пожарите в страната през последното денонощие. Снимката е илюстративна
Един човек е пострадал при пожарите в страната през последното денонощие. Снимката е илюстративна

Един човек е пострадал при пожарите в страната през последното денонощие. Огнеборците са ликвидирали общо 55 пожара, а противопожарните служби са реагирали на 154 сигнала за произшествия. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

С преки материални щети са възникнали 21 пожара. Девет от тях са били в жилищни сгради, а шест – в транспортни средства.

Останалите 34 пожара са потушени без нанесени материални щети.

През денонощието пожарникарите са извършили 92 спасителни дейности и помощни операции, като осем от тях са били във връзка с катастрофи с транспортни средства.

От пожарната съобщават още за седем получени лъжливи повиквания.

Един човек е пострадал при пожарите в страната през последното денонощие. Снимката е илюстративна

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