55 пожара са потушени в страната за денонощие, един човек е пострадал

Един човек е пострадал при пожарите в страната през последното денонощие. Огнеборците са ликвидирали общо 55 пожара, а противопожарните служби са реагирали на 154 сигнала за произшествия. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".
С преки материални щети са възникнали 21 пожара. Девет от тях са били в жилищни сгради, а шест – в транспортни средства.
Останалите 34 пожара са потушени без нанесени материални щети.
През денонощието пожарникарите са извършили 92 спасителни дейности и помощни операции, като осем от тях са били във връзка с катастрофи с транспортни средства.
От пожарната съобщават още за седем получени лъжливи повиквания.