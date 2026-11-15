Укрепват 300-метровото свлачище в промишлената зона на град Дебелец

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Укрепва се 300-метровото свлачище в промишлената зона на град Дебелец. То е дългогодишен инфраструктурен проблем по бързата връзка между градчето, Велико Търново и пътя за Габрово, съобщи на фейсбук страницата си кметът на общината Даниел Панов.

Активните процеси на свличане на земна маса сериозно засягаха общинския път между стадиона и жп гарата в Дебелец. Със системата от пилоти по ската, която вече е изградена, тези ерозионни процеси се преустановяват.

Оформя се основата на пътното легло, след което изцяло ще бъде възстановена пътната настилка в участъка.

С укрепването ще се възстанови пълната функционалност на общински път, свързващ Дебелец с промишлената зона на градчето, жп гарата, както и квартал „Чолаковци" във Велико Търново. Пътят осигурява и бърз достъп на западните квартали на старата столица с Дебелец и с главните шосета за Габрово и Прохода на републиката.

През следващата седмица започват подготвителните дейности по укрепване на още едно активно свлачище – на пътя между с. Емен и с. Вишовград. Това ще наложи затваряне на участъка между двете населени места.

Предстои укрепване и на свлачището на улица „Поп Харитон" в широкия център на старопрестолния град.

Трите обекта се реализират с целева инвестиция, привлечена по Програма „Околна среда" 2021-2027.