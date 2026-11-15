Мая Манолова: Това, което веригите си позволяват у нас, не го правят никъде в Европа

Шефовете на търговските вериги се самозабравиха.

Това заяви пред БНР шефката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова. Според нея това, което веригите си позволяват в България, не си го позволяват в никоя друга европейска държава. Затова и санкциите тук би следвало да бъдат по-сериозни. Само в България търговските вериги са се разположили комфортно в центъра на градовете, допълни тя.

"Потърпевши от нелоялните практики на търговските вериги са както българските производители на храни, така и българските потребители", каза Манолова. И обясни, че КЗП, КЗК, БАБХ и НАП работят в сътрудничество.

За наложената глоба на "Кауфланд" от 76 млн. евро. тя бе категорична, че по нейно мнение наложената санкция е напълно справедлива, а причината е, че българските производители на храни са мачкани.

Шефката на КЗП напомни, че от регулатора са наложили глоби в размер на 100 хил. евро на вериги магазини само за 1 ден - на 13 ноември.

"Те са предвидени в законодателството за нелоялните търговски практики - фалшиви промоции, разминаване между цената, която е обявена на щанда и тази, която потребителят плаща или пък за измамен произход, а също и за извънредно високо заплащане за найлоново пликче в една търговска верига. Установихме, че търговските вериги продават през различни надценки едни и същи продукти, от една и съща продуктова категория, но от различни доставчици, което е абсолютно забранено в Закона за защита на конкуренцията. Това е тежко нарушение на правилата на конкуренцията. Наказва се с до 10% от оборота", обясни Манолова.

Освен това тя обяви, че има и много оплаквания срещу телефонните оператори. Според нея подобни жалби надхвърлят стотици хиляди само в КЗП.

"Те са свързани и с нелоялните търговски практики, а също така и с неравноправните клаузи, които са записани в техните общи условия. Моето настояване е мобилните оператори сами да отстранят от своите общи условия тези неравноправни клаузи".

Манолова обяви, че ако не го направят, планира да заведе искове в съда, за да бъдат задължени да ги премахнат.

Другият огромен проблем са цените на лекарствата без рецепта, отбеляза тя.

"Това са множество продукти, които хората купуват в аптеките – сиропи, капки, имуностимуланти, витамини. Цените на всички тях се формират по един много фриволен и свободен начин. Реално няма никакви правила. Един вносител на даден лекарствен продукт, който има разрешение за употреба, на практика сам определя максималната цена, на която това лекарствено средство ще се продава", каза Манолова.

И обясни, че заедно със здравното министерство са направили справка как се регулират цените на лекарствата без рецепта в другите европейски държави. Изготвили са и законопроект, който да сложи правила за определянето им. Това със сигурност ще доведе до намаляване, категорична е шефката на КЗП.