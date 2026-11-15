Кабинетът разглежда извънредно бюджета за 2027 г. на заседание в понеделник

Министерският съвет ще проведе заседание в понеделник, 16 ноември, съобщават от правителствената информационна служба. В дневния ред са включени проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 година.

На 6 ноември премиерът представи параметрите на държавния бюджет за следващата година в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Тогава той заяви, че бюджетът очертава визията за развитието на страната, както и нейните цели, приоритети и политики. Основната задача е българските граждани да живеят по-добре и по-сигурно, подчерта министър-председателят.

В сряда проектобюджетът беше обсъден със социалните партньори. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че правителството предлага финансова рамка, която връща публичните финанси към устойчивост, без да се пренебрегва подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.