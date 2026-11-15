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26 са заловени зад волана след употреба на алкохол за денонощие

Валентин Хаджиев

Редактор: Валентин Хаджиев

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Общо 26 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалото денонощие.
Общо 26 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалото денонощие. Снимка: Снимка: Архив

Общо 26 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалото денонощие. От тях 11 са били с концентрация на алкохол в кръвта между 0,5 и 1,2 промила, а други 15 – с над 1,2 промила. Един шофьор е отказал да бъде тестван, съобщи пресцентърът на МВР.

Трима водачи са засечени да управляват под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Други четирима са отказали проверка.

Общо 14 508 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Контрол е извършен на 17 688 водачи и пътници.

В хода на акцията са съставени 3971 фиша и 421 акта за установени административни нарушения.

Основен акцент в операцията е недопускането на управление на моторни превозни средства от шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.

Общо 26 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол през изминалото денонощие.

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