7 г. след катастрофата със загинало бебе Лютви Местан чу “невинен” – рекорд за дълго дело в Кърджали

Белязаха го два пъти връщан обвинителен акт, процес отначало заради пенсиониран съдия, многобройни експертизи, отводи на вещи лица, смени на адвокати и десетки отложени заседания

7 години и 7 месеца бяха необходими, за да се стигне до първа присъда за катастрофата с участието на Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе.

В края на миналата седмица магистратите оправдаха Местан и осъдиха бащата на загиналото дете на 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок.

Делото се превърна в най-продължителния наказателен процес в историята на Окръжния съд в Кърджали. При това съдебната сага не е приключила, защото решението от 12 ноември 2026 г. не е окончателно и ще бъде обжалвано.

Два пъти връщан на прокуратурата обвинителен акт, започване на процеса отначало след пенсиониране на съдия, многобройни автотехнически експертизи, отводи на вещи лица, смени на адвокати и десетки отложени заседания белязаха делото за катастрофата край момчилградското село Загорско.

Дори в последните месеци процесът продължи да поднася изненади. На 18 септември 2026 г. заседанието беше отложено два пъти в рамките на един ден. Първо сигнал за бомба затвори Съдебната палата в Кърджали и забави началото с час и половина. След като полицията не откри взривно устройство, магистратите все пак влязоха в залата. Малко по-късно обаче делото отново беше отложено, този път заради назначаването на експертиза, която да установи дали двата катастрофирали автомобила имат т.нар. черни кутии и каква информация е съхранена в тях.

Пътният инцидент стана на 14 април 2019 г., неделя, около 13,30 часа. Лютви Местан, който по това време е лидер на ДОСТ, се прибира към Кърджали след среща със свои съпартийци в джебелското село Слънчоглед. Политикът е сам във “Фолксваген Фаетон”.

По същото време 31-годишният тогава Юсеин Ахмед пътува със семейството си от Кърджали към родното им село Първица, община Кирково. В БМВ-то са съпругата му Емине и двете им деца – по-голямото им момче и 6-месечната Еджрин.

На разклона за Загорско Местан предприема ляв завой, за да се включи в международния път Кърджали – Маказа. Следва сблъсък с идващото откъм Кърджали БМВ. Автомобилът на семейството излита от пътя и се преобръща в дере на повече от 100 метра от мястото на удара. Шестмесечната Еджрин загива, а родителите и братчето ѝ са ранени.

Колата, управлявана от Местан, непосредствено след тежката катастрофа

Още в деня на катастрофата Местан е задържан, а на следващия прокуратурата му повдига обвинение. Политикът изразява съболезнования на семейството, но категорично отрича да е виновен.

“Няма да поема върху себе си чужд грях и вина”, заяви Местан на 26 април 2019 г. Той твърди, че е спрял на знака “Стоп”, огледал се е и едва след като се убедил, че не приближава автомобил, предприел маневрата.

Първият голям обрат в разследването настъпи през декември 2019 г. Тогава прокуратурата привлече като обвиняем и Юсеин Ахмед. Според автотехническата експертиза той е управлявал БМВ-то със 122 км/ч при разрешени 90. Така 8 месеца след трагедията двамата шофьори вече са обвинени в независимо съпричиняване на смъртта на детето.

БМВ-то, в което е загинало бебето, беше паднало в дере край пътя.

През юли 2020 г. прокуратурата внесе обвинителния акт в Окръжния съд в Кърджали. Разследването е натрупало над 1200 страници материали, разпитани са 22-ма свидетели и са изготвени голям брой експертизи. Още през септември обаче съдът прекрати производството и върна обвинителния акт заради съществени процесуални нарушения. Апелативният съд в Пловдив потвърди решението.

През февруари 2021 г. обвинителният акт беше внесен отново и процесът започна. Следват заседания, разпити и експертизи. Основният спор е за механизма на катастрофата, скоростта на БМВ-то и видимостта на кръстовището.

През лятото на 2023 г. председателят на съдебния състав Георги Милушев се пенсионира и делото трябваше да започне отначало с нов съдия. През май 2024 г. Окръжният съд за втори път прекрати производството и върна делото на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения. Едва в края на годината процесът започна отново.

Отлаганията продължиха и през 2026 г. През януари компактдиск с 15 снимки от мястото на катастрофата стана причина за ново заседание. През март делото беше отложено, защото нов адвокат на Юсеин Ахмед твърдеше, че не е успял да се запознае с експертизата. Месец по-късно се стигна до куриозна ситуация. Заседанието започна с трима адвокати на Ахмед, а приключи с това, че той остана без защита. След отстраняването на единия адвокат останалите двама обявиха, че имат разногласия помежду си.

“Циркът, който разиграват, хвърля петно върху всички адвокати”, реагира тогава Менко Менков, един от защитниците на Местан.

Съдът назначи служебен адвокат на Ахмед и отложи делото. През юни магистратите изискват информация от Агенция “Пътна инфраструктура” дали след катастрофата са правени промени по кръстовището, защото вещи лица са го заснели с дрон чак през ноември 2025 г. През юли пък са поискани техническите характеристики на използвания дрон.

Едва на 9 ноември 2026 г. съдът обяви, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, и насрочи пледоариите за 12 ноември. Но и последното заседание започна с искания за нова експертиза и отвод на съдебния състав. Съдът отхвърли исканията и даде ход на пледоариите.

Прокурорите настояха за еднакви наказания на двамата подсъдими – по 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок. Защитниците им искаха оправдателни присъди, а Местан лично пледира повече от два часа.

“Искам справедливост. Нямам какво друго да кажа”, заяви Юсеин Ахмед, когато съдът му даде последната дума.

След заседание, продължило над 12 часа, магистратите оправдаха Местан и осъдиха бащата на загиналото бебе на 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок. Той е лишен от правото да шофира за 6 години и трябва да плати над 27 хиляди евро разноски по делото.

Присъдата бе посрещната с ръкопляскания от близките на Местан и с мълчание от другата страна на залата.

“Благодаря на Кърджалийския окръжен съд за справедливата присъда, която реабилитира доверието ми в правосъдната система на България”, заяви Местан минути след края на заседанието. Според него продължителният процес е погубил близо осем години от живота му, кариерата и здравето му.

Защитата на Юсеин Ахмед и прокуратурата ще обжалват.

Така най-продължителното дело в историята на Кърджалийския окръжен съд приключи на първа инстанция повече от 7 години след катастрофата.