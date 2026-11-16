Какво е “втората пенсия”, за която само за 6 месеца спестихме 1,1 млрд. евро

Над 3,4 млрд. евро са добавени от инвестициите на фондовете като доходност към личните партиди на хората за три години и половина

От 1 септември можем да избираме как да бъдат инвестирани парите ни за пенсия. "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

1,1 млрд. евро са добавени в личните партиди за втора пенсия на над 4 млн. работещи българи - през осигурителни вноски и доходност заради инвестицията на парите. И то само за първите шест месеца на годината, показват данните на Комисията за финансов надзор. Като 584 млн. евро са добавени към личните партиди за втора пенсия на над 4 млн. работещи българи от реализирана доходност. А за последните три години и половина добавеното само като доходност, постигната от инвестиции на пенсионните дружества към спестяванията за втора пенсия, е над 3,4 млрд. евро.

Какво обаче означава втора пенсия?

Под това наименование е известна пенсията, за която всеки роден след 31 декември 1959 година спестява за старините си. Спестяването става, като всеки месец 5% от осигуровките на работещите отиват в лична партида в универсален пенсионен фонд. Там средствата се натрупват и инвестират, за да осигурят допълнителен доход след пенсиониране. Това е т.нар. втори пенсионен стълб.

Останалите 14,8% от осигуровките, които се удържат от заплатата, отиват в държавното обществено осигуряване НОИ, откъдето се плаща на настоящите пенсионери.

Разликата е в начина на натрупване на парите. При НОИ реално то липсва. Осигуровките, които плаща в момента всеки работещ, се харчат, за да се платят настоящите пенсии. И реално срещу вноската си човек получава единствено правото да получава и той пенсия, когато настане този житейски момент.

Не такова е положението в универсалния пенсионен фонд и спестяванията за втора пенсия. Там вноските постъпват по лична партида точно по същия начин, по който човек внася пари в личната си банкова сметка.

А след като получи осигуровката, пенсионният фонд инвестира тези пари в акции, облигации, борсово търгувани индекси и банкови спестявания, за да донесе допълнителна доходност на осигурените над брутните вноски.

Спечелените допълнително пари от дружествата се разпределят отново по партидите на осигурените. Така -

с брутните вноски и доходността, се формира общата сума на личната партида,

от която човек получава пенсията си. Доходността е приблизително около една трета от партидата. Тоест във втория стълб наистина има лични пари за старини. В първия има обещания. Вноските в личната партида са гарантирани - те няма как да изчезнат. Също така тя се наследява - дори преди притежателят ѝ да е навършил пенсионна възраст.

Размерът на натрупаната лична партида за втора пенсия зависи от няколко фактора - върху какъв доход се осигурява човек, колко години прави вноски, има ли прекъсвания, каква доходност постига фондът и какви такси удържа. След въвеждането на мултифондовете от 1 януари 2027 г. таксите започват да намаляват, каквито са и обществените очаквания.

Според Кодекса за социално осигуряване внесените във фонда осигуровки са гарантирани и парите, които е внесъл човек, не могат да бъдат загубени. Фондът, в който се трупат партидите, и дружеството, което го управлява, са различни юридически лица. И дори нещо да се случи с дружеството, фондът минава на управление на друго - така че

сумите по партидите са гарантирани и ще бъдат изплатени,

когато настъпи моментът за това.

Важно е да се знае, че средствата по личната партида за втори стълб се унаследяват, ако човек почине, преди да е започнало изплащане на пенсията му. Единственото ограничение всъщност е, че човек не може да изтегли парите си, преди да е изпълнил критериите за пенсиониране. С малки изключения като трайна инвалидизация над 90%.