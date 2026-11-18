От 1 септември можем да избираме как да бъдат инвестирани парите ни за пенсия. "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

В кой пенсионен фонд се осигурява човек може да се провери през електронната услуга на НАП “Проверка на пенсионен фонд” с персонален идентификационен код. Или с обаждане на телефон 070018700. След това от съответното пенсионно дружество може да се поиска извлечение за натрупаните средства, постъпилите вноски, удържаните такси и инвестиционния резултат. Дружествата регулярно информират осигурените лица са състоянието на партидите им. А във връзка с предстоящото от 1 януари въвеждане на мултифондовете консултират клиентите си и им помагат в избора на подфонд. Тримесечният срок изтича на 30 ноември, но решението за подфонд не е окончателно. То може да се актуализира на 12 месеца.