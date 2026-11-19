Три месеца "Витоша ски" чака разрешение за започване на дейностите

Кметът Терзиев издаде заповед за премахването му - не работи от 1991 г., защото е опасен

Ако бъде разчистен, трасето под него ще бъде освободено за ново съоръжение

Най-рано през юни 2027 г. може да започне разчистването на просеката на Княжевския лифт, макар кметът на София Васил Терзиев да издаде заповед за премахване на опасните елементи от съоръжението преди дни.

“Още преди общината да се сети, че въжетата на Княжевския лифт са опасни, сме предприели действия. Но вече трети месец чакаме разрешение от Държавно горско стопанство - София, което е към Югозападното предприятие, да се започне прочистване на просеката. Все пак там от 30 години не е пипано нищо и растителността е огромна. Ще трябва да влезе и тежка техника. По принцип имаме становище от управата на природния парк, че тази дейност може да се извърши, но трябва и това от горското стопанство”, каза Петър Петров, който е юридически съветник на “Витоша ски”, дружеството, което е собственик на съоръжението.

Едва след прочистването на просеката може да се тръгне към премахването на въжетата. По друг начин това е невъзможно заради възрастта им, която е над половин век. Има опасност да се скъсат и това да предизвика огромна трагедия. Така реалният срок за започване на работа по просеката е юни догодина, ако бъдат издадени всички разрешителни. Най-интересното е, че заповедта на кмета Васил Терзиев все още не е получена от дружеството, което буди учудване. Съобщението за нея бе разпространено от общината, а според “Витоша ски” е нормално преди това да бъде информирана засегнатата или другата страна, за която се отнася. Затова все още не е ясно дали дружеството ще обжалва в съда заповедта на Терзиев. Липсва яснота и дали тя касае целия лифт, или части от него.

Според съобщението на общината в заповедта на кмета е записано, че собственикът трябва да премахне лифта, ако това не стане, общината ще организира демонтажа за своя сметка. Самият лифт не работи от 1991 г. Въжетата и конструкцията на Княжевския лифт са в много лошо състояние. Снимка: Столична Община

Според заповедта “Въжени линии” ЕАД, което е собственост на “Витоша ски”, трябва незабавно да предприеме действия за премахване на носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабели и други конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите етапи по обезопасяването са предвидени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта.

Заповедта е издадена въз основа на извършено независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от общината. То е установило тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия. Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване.

Ако целият лифт бъде разчистен, трасето под него ще бъде освободено за ново съоръжение, тъй като “Витоша ски” не е собственик на земята.

От общината напомнят, че вече е изготвена “Визия за Витоша” с конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината. Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план, който е необходима предпоставка за бъдещото възстановяване на лифтовата връзка Княжево - Копитото. Идеята е началната станция на бъдещия нов лифт да е близо до обръщалото на трамвай 5 в “Княжево”, като дори се организират дискусии за визията ѝ с живеещите там.