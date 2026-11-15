Над 20 тона листа и зелени отпадъци събраха в София за ден

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Над 20 тона листа и зелени отпадъци са събрани и извозени в София днес. Екипите на Столичния инспекторат метат улиците, тротоарите и прилежащите пространства и правят проверки за проводимостта на дъждоприемните шахти. През изминалите два дни бяха събрани и извозени близо 83 тона листа и зелени отпадъци, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Екипите по чистота събират падналите листа и ги извозват до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. Там листата се преработват и от тях се произвежда компост. Дейността се извършва през целия период на листопада.

Проверките на дъждоприемните шахти и дейностите по плановата им профилактика продължават. Екипите следят за натрупване на листа и други замърсявания около решетките, които могат да възпрепятстват оттичането на дъждовните води.

Сметосъбирането и сметоизвозването във всички райони също продължава по график, както и събирането и извозването на едрогабаритни отпадъци.

Дежурните екипи на Столичния инспекторат остават на терен, извършват обходи и следят за качественото изпълнение на дейностите, като при необходимост възлагат допълнително почистване.