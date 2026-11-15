Деца ще се учат да приготвят влашки сърми и погачи в семейна кухня в село край Видин

Семейна кухня, в която ще се съхраняват и популяризират традиционните рецепти и обичаи на Златорожието, предстои да бъде открита в Народно читалище „Просвета – 1937 г." във видинското село Кутово.

Кухнята се изгражда по проект на читалището, финансиран с 2000 евро от фонд „Читалищна мечта" на фондация „Народни читалища" и фондация „Лъчезар Цоцорков". За целта е избрано помещение на втория етаж в сградата на бившето училище в селото, което се ремонтира и ще бъде оборудвано като семейна кухня. В дейностите се включват доброволци и местни жители.

Това съобщи за БТА читалищният секретар Таня Любенова.

Помещението ще се използва от членовете на Кулинарния клуб „Вкусът на Златен рог 1", чиято цел е да съхранява автентичната кухня на региона. В него ще се организират и занимания с деца и младежи, които да се учат да приготвят традиционни ястия като баница, влашки сърми и погачи, посочи Любенова.

В програмата на 29 ноември е предвидена кулинарна трапеза, подготвена от жените от клуба, конкурс за домашно вино с награди и участие на Градския духов оркестър – Видин. Категориите на винения конкурс ще бъдат съобразени с вината, които участниците представят.

Любенова допълни, че през следващата година читалището планира да продължи обновяването на помещенията в бившето училище, като следващата идея е да бъде обособена и трапезария.