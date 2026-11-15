Участъкът на катастрофата по пътя Добрич - Балчик е за скорост до 60 км/ч, няма маркировка

Участъкът на катастрофата по пътя Добрич –Балчик е за скорост до 60 км/ч, няма пътна маркировка.

Това стана ясно по време на извънреден брифинг на гл. инспектор Георги Димитров, началник на сектор „Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР – Добрич. Той даде още подробности за тежкия инидицент в събота по по пътя Добрич – Балчик с трима загинали млади хора.

„На място са починали 18-годишният водач и возещият се пътник на задна седалка, 14-годишно момче. Впоследствие пътникът на предната дясна седалка, който е на двайсет години, почива в спешното отделение на болницата в Добрич. Установено е, че след ударите автомобилът буквално се разпада на няколко части. В неделя беше проведен и втори оглед от група. Но първоначално това, което виждаме, е, че вероятно причината е била скорост, която е по-висока от разрешената. Въпросният участък от път II 27 е все още във временна организация на движението, като ограничението тук е 60 километра в час по протежение на целия участък до град Балчик. Сигнализирано е на много места. Към момента не само на мястото, а по целия участък липсва положена пътна маркировка, което предвид есенно-зимния сезон също е недостатък относно това. Движението е интензивно, пътят е добър и се развиват скорости, които не са разрешените стойности. От страна на Областната дирекция на МВР – Добрич, се извършва контрол не само на скоростните режими. От страна на сектор „Пътна полиция", Районно управление на МВР в Балчик, Второ районно, Първо районно в Добрич в началото на зоната на тяхната териториална компетентност контролът е линеен, но той, за съжаление, не можем да го осигурим двайсет и четири часов контрол", даде подробности за пътния инцидент Димитров.

"От страна на сектор „Пътна полиция" за липсата на маркировка е сигнализирано в края на септември месец, предвид настъпването на есенно-зимния сезон и очакваните мъгли, както и влошени метеорологични условия като цяло и е сигнализирано конкретно за този участък Добрич-Балчик, като е получен отговор от директора на Областното пътно управление, в който се казва, че задание за поставяне на хоризонталната пътна маркировка е изготвено през месец юни, като то е изпратено на агенция „Пътна инфраструктура" и при осигурено финансиране и одобряване на заданието също ще бъде възложено на фирмата изпълнител по договора. Към момента нямаме данни това да е започнало. Има сигнално писмо от Районното управление на МВР в Балчик през месец октомври, в което се настоява за временна маркировка. Към момента не знам, но то е още в едномесечния срок за отговор и предприемане на действия. Така че по този въпрос за маркировката е това. Пътят, както казах, е обозначен добре с това, че той е с временна организация на движението. Тук скоростта би трябвало да е шесдесет километра, която водачите трябва да спазват», добави инспектор Димитров.

«Разследването продължава. Както казах, в неделя по-рано тук имаше повторен оглед. За събота, информацията от моя екип, който беше тук, беше, че мъглата е била частична и не толкова ограничена видимост. Впоследствие от снимките е ясно, че е имало мъгла, но каква е била, не можем да посочим", каза още той.

"Има назначени автотехнически експертизи. На всичките участници са взети съответните биологични проби за проверка употребата на алкохол и наркотични вещества, но единствено автотехническата експертиза ще покаже каква точно е скоростта. Но предвид това, което се вижда по двете дървета и всичките части разпилени, автомобилът е бил на три основни части след инцидента. Скоростта е била доста висока, според мен, и в никакъв случай не е била съгласно наложените ограничения на скоростните режими, не само временните", каза още инспекторът.