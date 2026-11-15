Румен Миланов, ПБ: В България не може да се разчита на шофьорите

Основният проблем при катастрофите в България е поведението на водачите, коментира депутатът от „Прогресивна България" Румен Миланов, който е и бивш пътен одитор, по въпроса за верижната катастрофа на АМ "Тракия".

Според него мащабът на произшествието е изключително рядко срещан за България, но основните фактори, довели до тежките последици, са свързани с начина на шофиране. Миланов обърна внимание, че при мъгла водачите са се движили със скорост от порядъка на 100 км/ч, и по неговата оценка целият автомобилен поток се е движил с подобна скорост.

Той постави акцент и върху неспазването на дистанция, което според него е сред основните причини за мащабните поражения при верижните сблъсъци.

Основно нещо е дистанцията, подчерта Миланов. По думите му много от шофьорите не са очаквали внезапно препятствие или спиране на движението и не са имали достатъчно време и пространство за реакция. Депутатът заяви, че ако е начело на КАТ, би разпоредил подробен анализ на водачите, участвали в катастрофите, включително какъв шофьорски стаж имат и при какви обстоятелства са попаднали в произшествията. Според него обаче общественият дебат не трябва да се ограничава единствено до отговорността на институциите.

Всички гледаме държавата, отбеляза той, като настоя да се обърне по-сериозно внимание и на личната отговорност на водачите. Миланов отправи критики и към забавеното изграждане на интелигентни транспортни системи по българските магистрали. Той посочи, че подобна система и специализиран център са били заложени по автомагистрала „Струма", но по думите му необходимите дейности не са реализирани.

Според него причината е липсата на последователна административна воля през годините да се работи по този важен за пътната безопасност въпрос.

Като пример Миланов посочи Хърватия, където електронни информационни табла дават на водачите актуална информация за температурата на въздуха и пътната настилка. Той отбеляза, че подобни съоръжения не е необходимо да бъдат разполагани през всеки десет километра, за да бъдат ефективни.

По думите му монтирането на такива табла в България ще изисква време и финансови средства, но е необходимо за подобряване на безопасността. Не можем да разчитаме на водачите, за най-голямо съжаление, коментира Миланов.

Той постави и въпроса за контрола върху състоянието на пътните настилки, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

„Кой следи коефициента на сцепление на настилките? Никой. Нима не можем да изградим система, която да следи това?", попита депутатът.