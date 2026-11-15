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Йотова: България може да си сътрудничи с Виетнам за икономика и отбрана

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство
Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство

Отношенията на стратегическо партньорство между България и Виетнам са ориентирани към бъдещето. Това бе общата позиция на президента Илияна Йотова и виетнамският държавен глава То Лам по време на двустранна среща по инициатива на виетнамската страна. Разговорът се проведе в рамките на посещението на Илияна Йотова в Пном Пен, където представлява България на ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията.

До ниво стратегическо партньорство отношенията между двете страни бяха издигнати при навършването на 75 г. от установяването на дипломатическите отношения между България и Виетнам през 2025 г. Това стана по време на визитата на ген. То Лам у нас.

Йотова и виетнамският й колега изтъкнаха потенциала за сътрудничество в редица сфери, сред които икономиката, търговският обмен, отбраната. Акцент беше поставен и върху засилване на двустранните отношения в образованието, културата и високите технологии. Българският държавен глава отбеляза напредъка на България в развитието на изкуствения интелект, както и активната научна дейност на института INSAIT. Обсъдени бяха възможностите за съвместни проекти и изследвания в сферата на отбраната, съобщават от президентския прессекретариат.

Държавният глава отбеляза и сътрудничеството между двете държави като членове съответно на Европейския съюз и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия - АСЕАН.

Според То Лам здравата културна връзка между българския и виетнамския народ е от особено значение, тъй като над 30 хил. виетнамски граждани са получили висшето си образование у нас. 

Президентът на Виетнам отправи покана към Илияна Йотова да посети страната през следващата година. Това ще е висока оценка за двустранните отношения и ще даде тласък на развитието им, подчерта То Лам.

Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство
Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство
Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство
Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство
Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство
Илияна Йотова се срещна с виетнамския си колега То Лам СНИМКА: Президентство

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