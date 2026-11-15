Обвиненият за убиец на Слави Бинев: Ния избяга от България, тук не е в безопасност

След като става жертва на вещно укривателство, емоционалното състояние на Ния Темиз не позволява тя да участва в разследването, става ясно от правото на отговор на Еюп Темиз

Лъжа е, че съм лежал в турски затвор. Имам чисто съдебно минало, категоричен е той

Не отговарят на истината твърденията и внушенията на бизнес дамата Ваня Червенкова за бягство или укриване от страна на моята съпруга Ния Темиз.

Това заявява обвиненият за убиец на Слави Бинев Еюп Темиз в свое право на отговор, излъчено от Би Ти Ви в предаването "120 минути", където миналата седмица гост бе Червенкова. Правото за отговор се дава по силата на Закона за радиото и телевизията.

"Семейството ми напусна страната единствено поради реалната опасност, която считам, че съществува за живота и здравето на мен и семейството ми, която беше налице още преди случилата се трагедия на 24/10/2026 г., като са уведомени компетентните прокурорски и дипломатически служби на република Турция и са посочени съответните координати за контакт", категоричен е Темиз.

Той обяснява, че заради психическото и емоционално състояние на съпругата му, следствие на това, че е станала жертва на вещно укривателство, тя не може да участва в действията по разследването.

"Няма как да зная дали даването на гласност на данни от разследването ще доведе до реализиране на наказателна отговорност спрямо интервюираната, но за разгласяването на невярна информация, с която се злепоставят честта, достойнството или доброто име на мен и семейството ми, срещу лицето Ваня Червенкова ще бъдат предприети съответните законови действия", пише още в правото на отговор на Темиз.

Според бизнесмена твърдения на Червенкова в ефира на телевизията не отговарят на обективната истина. Такова твърдение било изказването на Червенкова, че двамата са били бивши съдружници.

"Обстоятелството, че никога не съм имал общо дружество или съдружие под каквато и да е форма нито в България, нито в Турция с това лице с определено съмнителна репутация лесно може да бъде установено от съответните публични регистри", категоричен е той.

Не било истина и твърдението, че е лежал в турски затвор. Бизнесменът, обвинен за убийството на Слави Бинев, заявява, че има чисто съдебно минало и никога не е бил осъждан и не е лежал в затвор в Турция.

Темиз определя като лъжа и казаното от Червенкова за придобиването на имоти на Калин Тихолов от съпругата му Ния с "генерално пълномощно".

"Такова пълномощно не съществува, а още по - малко съпругата ми е придобивала негови имоти, като тези обстоятелства отново са лесно установими при справка в съответните публични регистри. В случая се касае за дружествен спор, който ще бъде разрешен от съда по съответния законов ред пред граждански съд. Тепърва ще стане известно за разпоредителни действия, извършени еднолично от г-н Тихолов по отношение активи на техни общи дружества с трети лица, по които юристите са предприели стъпки за сезиране на компетентните органи", заявява мъжът.

Обвиняемият обяснява, че заради задържането му под стража и собственото му "тежко нервно-психично състояние" няма как лично да даде интервю, за да оспори лично твърденията.

"Дори и това да бе възможно, съм на мнение, че изнасянето пред обществото на данни от разследването е от естество да попречи на провеждането на ефективно разследване по случая", казва още Еюп Темиз.

След излъчването на правото на отговор на Еюп Темиз Ваня Червенкова написа в своя фейсбук профил, че застава категорично зад всяка своя дума. В предаването тя заяви, че Ния Темиз със сигурност не спи спокойно след убийството на Слави Бинев. Със сигурност не прегръща децата си, знаейки, че и Слави не може да прегърне децата си. Според близката приятелка и на двете спорещи страни - Ваня Червенкова, точно Ния Темиз носи морална и юридическа отговорност за убийството на Бинев.

"Всичко, което съм заявила относно личните си познанства и бизнес отношения, мога да подкрепя с документи, писмена кореспонденция и снимков материал, доказващ отношенията ми с Еюп и Ния Темиз, както и с хора от близкото им обкръжение", пише Червенкова. В поста си тя заявява, че категорично оспорва изявленията на Еюп и Ния Темиз и иска право на отговор.

"А що се отнася до квалификациите по мой адрес, че съм била личност със „съмнителна репутация", ще отговоря съвсем ясно: НИКОГА НЕ СЪМ БИЛА ОСЪЖДАНА! Това мога да удостоверя с официален документ, издаден от компетентните институции в моята държава. И нека бъдем пределно ясни - не аз съм човекът, обвинен, че е влязъл в дома на свой близък приятел и е натиснал спусъка! Затова бих посъветвала хората, които си позволяват да коментират моята репутация, първо да се замислят от каква морална позиция го правят", заявява бизнес дамата.

"Репутацията не се защитава с обидни писма и лични нападки. Тя се гради с постъпки", категорична е тя. Съобщава също, че е сезирала адвокатите си и ще предприеме всички законови действия, за да защити достойнството си.

Ваня Червенкова ще се яви и на професионално полиграфско изследване, за да отговори на всички въпроси, свързани с изявленията й пред телевизията, става ясно от поста й.

"Резултатите ще направя публично достояние. Нямам какво да крия! Нито една моя дума не е плод на фантазия! Няма да позволя чрез обиди и внушения да бъде отклонено вниманието от най-важното - един човек загуби живота си, едно семейство остана без съпруг и баща, а истината и справедливостта трябва да възтържествуват", пише тя.

"И накрая - нека тези, които поставят под съмнение моята репутация, не забравят, че между човек, който говори и е готов да доказва думите си, и човек, обвинен, че е натиснал спусъка, има огромна разлика! Не бъркайте достойнството ми със слабост. Няма да бъда сплашена, няма да замълча и няма да се отрека от истината", категорична е Червенкова.

Слави Бинев беше убит в дома си на 24 октомври - деня за размисъл преди първия тур на президентските избори. Според събраните до момента доказателства той е бил прострелян в главата около 10,00 ч след скандал за пари. Разследващите смятат, че извършителят е действал сам, поради което обвинение е повдигнато само срещу един от задържаните - турския бизнесмен Еюп Темиз.

Той бе задържан час след убийството на Слави Бинев в дома му в столичния кв. "Павлово".

Фаталният изстрел става пред Ибрям Ибрям, преводач и шофьор на Темиз, и Йосуф Ведад, също бизнесмен. Двамата са ключови свидетели по делото.

След убийството тримата мъже отпрашват по АМ "Тракия" и са задържани край Траянови врата. Преди това Еюп опитал да изхвърли пистолета си, с който застрелял шефа на федерацията по таекуондо.

В основата на трагедията е конфликт между Ния Темиз и известния архитект Калин Тихолов. Те били в сложни бизнес отношения, свързани с имоти, а Слави Бинев се наел да бъде медиатор между тях. Среща между шефа на федерацията по таекуондо и Еюп имало и в петък, деня преди убийството. В събота целта на разговора била да се подготви нова между двете страни. Тя трябвало да бъде във вторник в Истанбул. Докато били в дома на Бинев, Еюп се обадил на някого, бил гневен. След това мъжете понечили да си тръгнат. Секунди преди да излезе обаче, Еюп се обърнал и застрелял Бинев в главата.