Сътрудниците вече повече от депутатите, сред тях Велик майстор масон, тикток звезда и шеф-готвач

Румен Ралчев, Силвена Роу, Ивайло Шопски са сред звездите съветници в този мандат

30 от народните избраници вече имат по максималните трима. На 6-ия месец от старта и 45 от управляващите също вече разчитат на такива

Велик майстор масон, адвокат тикток звезда, риалити герой, шеф-готвач, експерт по киберсигурност... Това са само част от нещатните сътрудници на депутатите. На шестия месец от старта си 52-ото народно събрание вече има повече съветници, отколкото депутати.

231 имена са вписани в регистъра на нещатните сътрудници на сайта на парламента. Това са личните помощници на депутатите, които трябва да ги съветват по определени теми. Още 42-ма са вписани като експерти към парламентарните комисии, а други 15 имат пропуски за Народното събрание като сътрудници на групите. Последните обикновено са партийните пиари, които подпомагат и работата на депутатите.

Нещатните сътрудници по принцип не получават заплати,

освен ако конкретният депутат изрично не им задели от безотчетните 2/3 над своето възнаграждение, които получава на месец. В повечето случаи обаче основната привилегия на тези депутатски асистенти е пропускът за Народното събрание, който им осигурява постоянен достъп до сградата, заседанията на комисии и всички срещи, които се провеждат там. А сложена до личните документи, картата от Народното събрание неведнъж е служила за тежест пред държавни и общински чиновници, дори и пред представителите на КАТ при проверка на пътя, както сочат примери от историята.

Тези 231 лични съветници са

“записани” на имената на 133 депутати

И ако в първите месеци на мандата свои сътрудници бяха избрали основно от опозицията, днес такива имат и 45 от 131-те управляващи.

Бившият шеф на НСО, НСБОП и жандармерията и настоящ депутат от “Прогресивна България” Румен Миланов например е взел за съветник Румен Ралчев, който е Велик приор на Велик приорат България и член на Магистралния съвет на Ордена на тамплиерите. Бизнесменът е масон от 1991 г. и е достигнал най-високата - 33-а степен на Стария и приет Шотландски ритуал. Членува във Великата ложа на старите, свободни и приети зидари на България и е неин Велик майстор.

Великият майстор на Великата ложа на старите, свободни и приети зидари на България Румен Ралчев е съветник на депутата от ПБ Румен Миланов.

Другите двама, на чиито съвети разчита Румен Миланов, са прокурорът от ВКП Пламен Пачев и адвокат Ирена Савова.

Също адвокат за съветник си е взел младият лекар от Плевен Антонио Василев - тикток звездата Костадин Вачев. Той пуска клипчета с кратки юридически консултации, има 8345 последователи, които са събрали над 42 хиляди харесвания. А съветите му на тема абсолютната давност на кредитите, как се разваля договор, какво представляват условните присъди и др. имат стотици хиляди гледания.

Консултациите в тикток са превърнали адвоката Костадин Вачев в звезда.

Риалити героят от “Фермата” Ивайло Шопски е нещатен сътрудник на историка и депутат от ПБ от София-област Бойко Младенов. Шопски нашумя преди години с това, че създаде пътуващо читалище от стар германски автобус, има фондация за патриотични инициативи, автор е на патриотични песни и стихове, организатор и участник е в много благотворителни акции, както и в шествията за християнското семейство, бил е кандидат на ВМРО за депутат и в Брюксел, и в София. Преди 2 г. бе сред

организаторите на протеста пред Народния театър срещу Джон Малкович

и постановката му “Оръжията и човекът”, активен участник е и в протестите срещу еврото.

Ивайло Шопски, известен с патриотичните си дейности и протести, е съветник на Бойко Младенов от ПБ. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Русенската депутатка от ПБ Живка Бучуковска пък е издала пропуск за парламента на Иван Димов Иванов. Той е бивш депутат от БСП, през 2021 г. бе изключен от партията, след това беше в листите на ВМРО. И друг бивш соцдепутат - Георги Стоилов от Русе, сега влиза в Народното събрание, но като сътрудник на Симеон Иванов от ПБ.

Всъщност, за да имат бърз достъп до парламента, често в списъка на сътрудниците фигурират бивши депутати и министри, кметове и други, които са или са били във властта. В този мандат така са Маноил Манев, Николай Алгафари и Румен Стоилов от ГЕРБ, Ивайло Чорбов от “Възраждане” и др.

Бившият национал по волейбол, екс централен блокировач на “Нефтохимик” и носител на купата на България за 2024 г. с бургаския клуб “Дея” Стефан Чавдаров е съветник по правни теми на Силвия Христова от ПБ. Той е завършил право и има магистратура по ядрена сигурност от УНСС, бил е и кандидат-депутат от листите на Радев от Бургас.

Бившият национал по волейбол Стефан Чавдаров, който е завършил право и е чагистър по ядрена сигурност, съветва по правни теми на Силвия Христова от ПБ.

Дъщерята на бившия кмет на Чепеларе

Тодор Бозуков - Константина, е съветник по финансови и бюджетни теми на Милен Трифонов от Пазарджик. Бившият зам. областен управител на Русе и строителен предприемач Росен Миланов пък помага на Красимир Иванов по законодателни въпроси.

Нихал Юзерган разчита по законодателна и организационна дейност на доктора по социология и науки за културата Вероника Азарова. Тя е зам.-шеф на Българското дружество по семиотика и преподавател по политически науки в Нов български университет.

И друг преподавател е част от депутатските сътрудници - най-младата професорка по право Олга Борисова от Варна продължава да разчита на съветите на проф. Йонко Кунчев, който е и бивш декан на Юридическия факултет към Варненския свободен университет.

По негово време Борисова е била зам.-декан

на факултета.

Проф. Йонко Кунчев, който е и бивш декан на Юридическия факултет към Варненския свободен университет, днес съветва депутатката и най-млад професор по право Олга Борисова. СНИМКА: САЙТ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Международният експерт по киберсигурност проф. Илин Савов е съветник на бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров. Савов е брат на DJ Дамян.

30 от депутатите вече са си “назначили” по трима експерти, колкото е максимално допустимият брой. Сред тях е лидерът на ПП Асен Василев, който отново е дал пропуск за НС и на шофьора си Лъчезар Ставрев. В края на 2024 г. той бе задържан заради обвинения за длъжностни престъпления и пране на пари, но през февруари 2025 г. бе освободен и до момента няма официална информация за внесен в съда обвинителен акт.

С трима съветници е и Жечо Станков от ГЕРБ. Той е издал пропуск за НС на кмета на Бургас Димитър Николов, на бившия общински съветник Румен Ангелов и на бившия районен кмет на Кремиковци и екс зам. областен управител на София-град, Томи Николов, прочул се покрай продажбата на царските конюшни.

Валентин Милушев от ГЕРБ пуска в НС бившия летец и настоящ кмет на Дългопол Георги Георгиев и младата звезда от младежкия ГЕРБ Алина Милушева. Двамата не са роднини, тя е

дъщеря на общинската съветничка в София Екатерина Йорданова,

която е начело на женската организация на ГЕРБ. Алина е завършила международно публично право и е била кандидат за евродепутат, има опит в работата с европрограми, работи и в сферата на младежките политики.

Внучката на легендарния кмет на Благоевград Лазар Причкапов пък е сътрудник на Деница Сачева от ГЕРБ. Лазара Причкапова учи право в ЮЗУ “Неофит Рилски”. През ноември 2024 г. е вписана в регистъра на адвокатските сътрудниците към дружество “Гугушев и партньори”.

С този пост в инстаграм Силвена Роу съобщи през октомври, че вече ще съветва депутатите от комисията по земеделието, храните и горите. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

От 42-мата нещатни сътрудници на парламентарните комисии най-атрактивно безспорно е името на шеф Силвена Роу, която е и преподавател в Университета по хранителни технологии в Пловдив. През октомври самата тя се похвали в инстаграм профила си, че вече ще съветва депутатите от комисията по земеделието, храните и горите. Експерт е по храни и здравословно хранене. А преди дни шефът на комисията Явор Гечев обясни, че задачата ѝ е да работи за сертифициране на

най-качествените български храни и вина, а след това да се заеме и с храненето на децата

“Тя е човек, който изповядва определени каузи, има опит. Нещатен сътрудник е. Абсолютно доброволно работи в комисията”, каза Гечев.

До президента на Българската федерация по бадминтон Володя Златев пък се допитва шефът на комисията по младежта и спорта Петър Стойчев.

12 сътрудника има комисията по здравеопазване начело с Костадин Ангелов от ГЕРБ. Сред тях са шефовете и представители на всички медицински съсловия, които често участват в заседанията на комисията.

Шестима са съветниците в комисията по образование, чийто шеф е Димитър Здравков от ПБ. Сред тях са бившата шефка на РУО - София, Ваня Кастрева, ексшефът на Студентския съвет на УНСС и настоящ асистент там Ангел Стойков, проф. Лиляна Вълчева, председател на синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ, и др.

В регионалната комисия помага бившият царски депутат и архитект Борислав Владимиров. В тази по туризъм са бившият министър Мирослав Боршош и ексдепутатката от ГЕРБ Дафинка Семерджиева. Бившата избраничка от ДБ Илина Мутафчиева пък е сътрудник в комисията за прякото участие на гражданите, чийто шеф е Александър Симидчиев.