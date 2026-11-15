Константин Проданов: Разбира се, че няма да оттеглим бюджета, няма нужда

Според средносрочната бюджетна прогноза очакваме да влезем в рамките за дефицита до 2029 г., заяви шефът на бюджетната комисия от ПБ

Властта няма да оттегли бюджета. Това стана ясно от думи на шефа на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов. В ефира на bTV той заяви: "Разбира се, че няма да го оттеглим, не е необходимо".

За оттеглянето на бюджет 2027 имаше призиви от опозиционните партии.

„Това е първият бюджет, в който имаме реално намаляване на разходите, имаме реално намаляване на разходите като процент от БВП. За първи път от 2023 г. имаме намаляване на новия дълг, който ще бъде теглен. Всяка година от 2023 г. насам дългът се увеличава спрямо предходната година. Сега за първи път той ще намалява – през 2027, 2028 и 2029 г. За първи път от 2016 г. имате намаляване на държавната администрация", заяви депутатът от "Прогресивна България".

Не се очаква да има изненади с план-сметката за догодина, категоричен бе Проданов. На извънредно заседание утре Министерският съвет ще разгледа проекта на Бюджет за 2027 г.

"Внасянето на бюджета се беше превърнало в една съвсем техническа процедура. Ако въобще се представяше, то беше просто като една счетоводна сметка, обикновено на скучна пресконференция", коментира Проданов, след като официалното представяне на бюджета се състоя в УНСС.

"Обяснихме какво точно е различното - бюджетът не като съвкупност от числа, които се прехвърлят от една екселска таблица в друга. Става дума за това какво се опитваме да постигнем, какви са ни приоритетите и какви са ни целите", заяви Проданов.

Запитан дали има шофьор в камиона, както премиерът Румен Радев се изрази за бюджета ("Бюджетът е тежък камион с отказани спирачки, който лети надолу към пропастта, а задачата за нас е да го спрем и да го върнем нагоре", заяви премиерът на представянето на бюджета - б.р.), Проданов бе категоричен, че има и той дори завива.

"Ще продължа метафората на мой колега икономист, който каза, че трябва да се завие по-рязко. Виждаме, че се прави завой, но завоят не е достатъчно рязък. Помислете си какво става, когато една кола или камион се движи прекалено бързо и много рязко дръпнете волана. Това обикновено води до преобръщане. Така че тук е въпрос на баланс. Баланс между фискална консолидация - тоест намаляване на разходите, които наистина през последните години растат неумолимо, много над приходите. Защото факт е, че от 2020 г. насам, по редица причини, беше изтървана бюджетната политика", каза шефът на бюджетната комисия.

Според него това ще бъде първият бюджет от десетилетия, в който действително има намаляване в абсолютна стойност на разходите.

"Всяка година, като се започне от 2020 г., когато бяха ориентировъчно около 25 млрд., в момента отиваме на 56–57 милиарда. Тоест те са повече от двойно увеличени. 2027 г. е първата година, когато разходите в абсолютна стойност са с около 800 млн. по-малко. Но наред с това те са с 4% по-ниски. Намаляват от 43,5 до 39,6%. Това е много сериозно свиване", заяви депутатът от управляващата партия.

"Държавните разходи, независимо дали са публични инвестиции, или социални разходи, са част от БВП. Това са средства, които се въртят в икономиката. Ако ги изтеглите прекалено рязко и няма с какво да запълни вакуума, като нови частни инвестиции или преки чуждестранни инвестиции, това неминуемо води до рецесия. Това е балансът, който ние се опитваме да постигнем. Особено предвид това, че сме в процедура по свръхдефицит за първи път от 17 г. и сме подложени на много сериозни рестрикции от ЕК", каза още той.

Според него досега само 2 страни в ЕС не са влизали в процедура по свръхдефицит досега, а средният период, през който държавите преминават през нея е ок. 5 г. "Ние се стремим да го направим за 3 г.", допълни той.

"Според средносрочната бюджетна прогноза очакваме да влезем в рамките за дефицитадо 2029 г. Амбицията е да го направим по-бързо. Все пак фискалната дисциплина е изключително важна, но не може да бъде самоцелна. Не може да бъде за сметка на социалните права, нито за сметка на потискането на икономическата активност. А ние се опитваме да намерим именно този баланс", категоричен бе шефът на бюджетната комисия.

Вчера международната рейтингова агенция Standard & Poor's свали перспективата пред дългосрочния рейтинг на страната от „позитивна" на „стабилна". Според Проданов по-рано през годината същата агенция е направила обратното - повишила е перспективата от стабилна на позитивна. Това е станало малко след изборите.

"Какво се е случило отпреди месец и половина досега, че се налага Standard & Poor's да променя перспективата", запита Проданов. Според него всичко това е ясно описано в анализа на S&P: "Едното е промяната на външната конюнктура. Заради повишените цени на енергоносителите - това води до задълбочаване на дефицита по текущата сметка, тоест вносът расте прекалено много за сметка на износа. Това са макроикономически дисбаланси, натрупвани през последните 5–6 години. Това, което е по-важно, е че между двата доклада излязоха трите доклада на Сметната палата и беше ревизиран бюджетният дефицит за 2025 г. от Евростат", допълни той.

Според него именно тези обстоятелства са изкарали на показ реалното състояние на публичните финанси на държавата и нейните скрити задължения.

"Затова беше напълно нормално и логично при допълнителните разходи, които в момента трябва да се разплащат от предходни години, това да бъде отчетено", заяви Проданов.

Според него от рейтинговата агенция са пояснили, че става въпрос за дългосрочни макроикономически дисбаланси, свързани с това, че възнагражденията са нараствали прекалено бързо. "А това от своя страна е направило икономиката неконкурентоспособна, водейки до засилване на вноса за сметка на износа, което е довело и до повишените държавни разходи, а оттам и до по-големите дефицити", обясни депутатът от "Прогресивна България".

"Съдбата на хората с увреждания за нас е от първостепенно значение. Това се потвърждава от факта, че има редица мерки, заложени в бюджета, които са насочени именно към тях. Като започнем от данъчните облекчения за работещи хора с увреждания, минем през данъчните облекчения за родители на деца с увреждания и увеличението на месечната помощ за отглеждане на дете с увреждания", каза Проданов.

„Тръгваме от прегледа на системата за хората с увреждания, ТЕЛК и лични асистенти. Там очевидно през последните няколко години има много сериозен ръст както на броя на хората с ТЕЛК – те в момента са над 800 хил., така и доста сериозен, многократен ръст на личните асистенти. Това по всеобщо мнение не е органичен ръст, тоест там има хора, които се възползват от системата за сметка на тези, които наистина имат нужда. Ние сме си заели с нелеката задача - да се направи реформа в този сектор, без обаче това да засегне по никакъв начин хората, които наистина имат нужда", каза още той.

Това, което бяха предложили колегите по-рано тази седмица (с промените, свързани с личните асистенти, които в крайна сметка бяха оттеглени - б.р.), бе фрагмент от тази реформа. Основният акцент в него беше свързан с това да се премахне автоматизма във възнагражденията, което по приложихме и по отношение на минималната работна заплата, и по отношение на възнагражденията в съдебната власт, в сектор „Сигурност". Другият ключов момент беше да се даде повече гъвкавост на личните асистенти, които в момента искат да работят като лични асистенти, но ако работят на трудови договори в държавната администрация, нямат право. Затова беше създадена тази идея за гъвкави трудови договори", каза Проданов.