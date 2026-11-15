Ютюбърът Цанов завихри депутати и ДАНС в гнева си, че Ива от Кочани дава интервю на Карбовски (Обзор)

23-годишното момиче, майка ѝ, нейният адвокат и Държавната агенция за сигурност категорично отричат натиск
Депутатите Мирчев, Божанов и Белобрадова обаче вярват на бившия журналист от тв на "Атака" "Алфа"
Оказвала ли е ДАНС натиск върху Ива Михайлова - 23-годишното момиче от Кочани с българско и македонско гражданство, да дава интервю само за Мартин Карбовски, но не и за конкурента му - ютюбъра Станислав Цанов?
Направи ли си той реклама на гърба на изстрадалата Ива, която едва ли е допускала, че е записвана, ако действително на публикуваните записи е нейният глас? Въобще
редно ли е някой да бъде записван, без да бъде предупреден?
Използваха ли политиците ситуацията, за да трупат точки?
Тези въпроси занимаваха медиите и обществото заради поредния странен скандал през уикенда.
Главно действащо лице се оказа Станислав Цанов, бивш журналист в партийната телевизия на “Атака” - “Алфа”, понастоящем с канал в ютюб, където му гостуват различни хора.
После се включиха и политиците Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от “Да, България”, които дори поискаха оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев.
Самата Ива във фейсбук отрече да е била подлагана на натиск. Същото сториха още майка ѝ Христина и адвокатът ѝ Николай Димитров (Какво каза той виж по-долу - б.р.)
Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден.
Не желая да бъда част от политически спорове и няма да коментирам повече по тази тема. За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно, написа Ива.
От ДАНС също отрекоха за натиск.
Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо, обявиха от ДАНС.
Началото на скандала сложи Цанов в събота. В типичния си емоционален и гневен тон той обявява, че от ДАНС са забранили на Ива Михайлов да участва в ютюб канала му. В началото на месеца обмисляли тя да даде интервю в предаването му “Напред и нагоре”. В него трябвало да стане дума и за други случаи, които показвали какво е отношението на северномакедонските власти към хората с българско самосъзнание. Последвал отказ на Ива да участва при Цанов. В предаването си той пусна и няколко аудиозаписа, като не става много ясно кога и къде са направени. Единият най-вероятно е след предаването на Карбовски, в което е участвала Ива, защото тя говори за него.
И ми викат - първо ще излезеш при Карбовски, защото ние имаме пълен контрол над него, ще му кажем какво да ти задава като въпроси, казва женският глас от записите на Цанов. В противен случай рехабилитация, адвокати и т.н., които държавата осигурява, щели да бъдат отдръпнати.
Много ми е неприятно. Аз затова съм в София днес, рехабилитацията ми зависи от тях. Те ми организират къде, какво, как... Няма да получа нищо, ако дойда при теб, казва гласът. Твърди, че службите не са ѝ помогнали да се прибере у нас.
“Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега”, обяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той добави, че
Цанов се свързал с него и Божидар Божанов
и обяснил, че имал няколко срещи с Ива. Съпартийката им Елисавета Белобрадова пък заяви по БНТ, че ще поискат оставката на шефа на агенцията.
“ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения”, категорични бяха от агенцията.
Адвокат Николай Димитров: Това са политически отношения, а ние страним от политиката
- Адвокат Димитров, оказван ли е натиск върху вашата клиентка Ива Михайлова?
- Не мога да го коментирам, защото не отговаря на истината. Нямам какво повече да кажа. Неща, които не са верни, просто няма как да бъдат коментирани.
- Как си го обяснявате?
- Нямам обяснение. Наистина нищо не мога да кажа. Не познавам този човек (ютюбъра Станислав Цанов - б.р.). Няма такова нещо. Ива се лекува по държавната каса, тя се осигурява в България, никой нищо не плаща. Това са политически отношения. Нито Ива е политическа фигура, нито аз. Нарочно сме странели от всякакви политически фигури, въпреки че сме имали възможност за контакти. Искаме и да останем встрани от политиката, а това за нас е политика.
Адвокат Николай Димитров: