Ютюбърът Цанов завихри депутати и ДАНС в гнева си, че Ива от Кочани дава интервю на Карбовски (Обзор)

23-годишното момиче, майка ѝ, нейният адвокат и Държавната агенция за сигурност категорично отричат натиск

Депутатите Мирчев, Божанов и Белобрадова обаче вярват на бившия журналист от тв на "Атака" ­ "Алфа"

Оказвала ли е ДАНС натиск върху Ива Михайлова - 23-годишното момиче от Кочани с българско и македонско гражданство, да дава интервю само за Мартин Карбовски, но не и за конкурента му - ютюбъра Станислав Цанов?

Направи ли си той реклама на гърба на изстрадалата Ива, която едва ли е допускала, че е записвана, ако действително на публикуваните записи е нейният глас? Въобще

Ива Михайлова е категорична, че никой не ѝ е оказвал натиск.

редно ли е някой да бъде записван, без да бъде предупреден?

Използваха ли политиците ситуацията, за да трупат точки?

Тези въпроси занимаваха медиите и обществото заради поредния странен скандал през уикенда.

Главно действащо лице се оказа Станислав Цанов, бивш журналист в партийната телевизия на “Атака” - “Алфа”, понастоящем с канал в ютюб, където му гостуват различни хора.

После се включиха и политиците Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от “Да, България”, които дори поискаха оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев.

Самата Ива във фейсбук отрече да е била подлагана на натиск. Същото сториха още майка ѝ Христина и адвокатът ѝ Николай Димитров (Какво каза той виж по-долу - б.р.)

Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да било. Тук получих помощ, грижа и подкрепа. Усещам подкрепата на целия български народ и тя ми дава сили всеки ден.

Не желая да бъда част от политически спорове и няма да коментирам повече по тази тема. За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно, написа Ива.

От ДАНС също отрекоха за натиск.

Въвличането на агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо, обявиха от ДАНС.

Началото на скандала сложи Цанов в събота. В типичния си емоционален и гневен тон той обявява, че от ДАНС са забранили на Ива Михайлов да участва в ютюб канала му. В началото на месеца обмисляли тя да даде интервю в предаването му “Напред и нагоре”. В него трябвало да стане дума и за други случаи, които показвали какво е отношението на северномакедонските власти към хората с българско самосъзнание. Последвал отказ на Ива да участва при Цанов. В предаването си той пусна и няколко аудиозаписа, като не става много ясно кога и къде са направени. Единият най-вероятно е след предаването на Карбовски, в което е участвала Ива, защото тя говори за него.

МАРТИН КАРБОВСКИ

И ми викат - първо ще излезеш при Карбовски, защото ние имаме пълен контрол над него, ще му кажем какво да ти задава като въпроси, казва женският глас от записите на Цанов. В противен случай рехабилитация, адвокати и т.н., които държавата осигурява, щели да бъдат отдръпнати.

Много ми е неприятно. Аз затова съм в София днес, рехабилитацията ми зависи от тях. Те ми организират къде, какво, как... Няма да получа нищо, ако дойда при теб, казва гласът. Твърди, че службите не са ѝ помогнали да се прибере у нас.

“Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, защото управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както и досега”, обяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той добави, че

Цанов се свързал с него и Божидар Божанов

и обяснил, че имал няколко срещи с Ива. Съпартийката им Елисавета Белобрадова пък заяви по БНТ, че ще поискат оставката на шефа на агенцията.

“ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения”, категорични бяха от агенцията.

Адвокат Николай Димитров: Това са политически отношения, а ние страним от политиката

- Адвокат Димитров, оказван ли е натиск върху вашата клиентка Ива Михайлова?

- Не мога да го коментирам, защото не отговаря на истината. Нямам какво повече да кажа. Неща, които не са верни, просто няма как да бъдат коментирани.

- Как си го обяснявате?

- Нямам обяснение. Наистина нищо не мога да кажа. Не познавам този човек (ютюбъра Станислав Цанов - б.р.). Няма такова нещо. Ива се лекува по държавната каса, тя се осигурява в България, никой нищо не плаща. Това са политически отношения. Нито Ива е политическа фигура, нито аз. Нарочно сме странели от всякакви политически фигури, въпреки че сме имали възможност за контакти. Искаме и да останем встрани от политиката, а това за нас е политика.

Адвокат Николай Димитров: