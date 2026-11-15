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Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

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Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство

Президентът Илияна Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили висше образование в България. Държавният глава е в Пном Пен, където представлява България на ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията

В срещата участва камбоджанският посланик у нас Чанборимо Чеа, който е учил в България, както и представители на правителството на Камбоджа, съобщават от президентския прессекретариат.

Според президента Йотова завършилите у нас са част от приятелството ни с Камбоджа.

От разговора ни виждам колко траен отпечатък е оставила страната ни в живота ви, заяви Илияна Йотова и изрази оптимизъм, че ще предават тази връзка на следващите поколения.

"Вашият опит е ценен пример как академичното сътрудничество създава трайни отношения", категорична бе държавният глава.

Училите в България камбоджанци разказаха свои истории от обучението си у нас и изразиха удовлетворение от образованието, което са получили. Много от тях са заемали или заемат ръководни позиции - министри, съветници на правителството, както и представители на академичните среди.

След срещата президентът посети Селището на Франкофонията, придружавана от съпругата на министър-председателя на Камбоджа, министъра на туризма и министъра на жените. Илияна Йотова поздрави екипа на българския павилион за представянето на страната ни чрез ароматите на розата и лавандулата. Акцент на българското представяне е и подводната археология.

Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство
Президентът Йотова се срещна с жители на Камбоджа, завършили университет в България СНИМКА: Президентство

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