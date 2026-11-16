Министър Енчо Керязов за инцидента с източването на басейн "Диана": Служител е излязъл с мокри дрехи, в отпуск е

Проблемът с източването на басейн "Диана" е забелязан във вторник, а аз разбрах за него в четвъртък. Това обяви по Нова тв спортният министър Енчо Керязов за източването на басейн "Диана". 600 000 литра вода са изтекли в канализацията, което попречило на десетки деца да тренират. Преди дни той дори заподозря саботаж.

"Загубите не са само загуби на вода, защото тя трудно се затопля", обясни той.

В докладната, която министърът получил, пишело, че има служител, който е влязъл в мокрото помещение, после е излязъл с мокри дрехи, а след това си е пуснал три дни неплатен отпуск.

"До този момент няма смислени обяснения от него, казал е на управителя, че не е искал да се стигне дотук", обясни министър Керязов. По случая е сигнализирана прокуратурата.

"Бързо може да се възстанови водата, но не е в това проблемът, а в загряването й", добави той.

И уточни, че в рамките на един ден може да бъде източена и напълнена".

Керязов обясни, че в басейна "Диана" тренират над 400 деца, като до края на годината ще работи всяка неделя, без почивен ден.