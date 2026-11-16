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Потушени са 49 пожара за изминалото денонощие, няма пострадали

Виктория Костова

Виктория Костова

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Пожар
Пожар

Общо 49 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пожарните екипи са реагирали на 75 сигнала.

Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР. При пожарите няма пострадали.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които седем в жилищни сгради и шест в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 36 пожара, сред които четири в сухи треви, горска постеля и храсти и 27 - в отпадъци.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства.

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