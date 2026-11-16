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Учителка за празното училище в с. Бояново: Колективна безотговорност

Ана Михова

Редактор: Ана Михова

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Учителката по български език Цеца Петрова Кадър: Нова тв
Учителката по български език Цеца Петрова Кадър: Нова тв

За мен това е една споделена безотговорност на родители, учители, чиновници. Това заяви учителката по български език Цеца Петрова, която коментира празните класни стаи в с. Бояново. В петък Нова тв излъчи свое разследване, което показва, че в село Бояново по документи се водят 130 ученици, а реално присъстват не повече от 10.

"Българското училище винаги е страдало от анонимност, има престъпление, няма виновен", обясни още Цеца Петрова. 

Според Юлиян Петров от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в случая всички имали вина. 

Страшно е, ако се търсят изгоди от тази ситуация, от тези, които правят тази политика, трябва да има мониторинг, иначе системата е на автопилот, каза учителката. Когато слушаме отчети на висши чиновници, отбелязваме успехи, че няма проблеми, добяви тя. 

Според Юлиян Петров във всеки областен град имало поне едно такова училище, но това се случвало, защото учителят не можел да докара ученика в класната стая. 

Какво променя, че ние пишем отсъствия, попита Петрова. Тя добяви, че парите, дадени на училището не са изгорели, имало прекрасна база. 

Юлиян Петров съобщи, че около 11% от учениците, които се водят на училище, не са обхванати.

Учителката по български език Цеца Петрова Кадър: Нова тв
Юлиян Петров от КТ "Подкрепа" Кадър: Нова тв
Учителката по български език Цеца Петрова Кадър: Нова тв
Юлиян Петров от КТ "Подкрепа" Кадър: Нова тв
Учителката по български език Цеца Петрова Кадър: Нова тв
Юлиян Петров от КТ "Подкрепа" Кадър: Нова тв

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