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Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 катастрофи за изминалото денонощие

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната
Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната

Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 катастрофи у нас през изминалото денонощие.

Това съобщават от Министерството на вътрешните работи на своята интернет страница.

В София са настъпили две тежки и 17 леки катастрофи, при които има двама пострадали. От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените – 7499.

При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.

Двама са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната

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