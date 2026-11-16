Божидар Божанов: Външен орган да влезе в ДАНС и да провери натискана ли е Ива Михайлова

Външен орган да влезе в ДАНС, за да провери имало ли е натиск над Ива Михайлова, предложи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

През уикенда се развихри онлайн скандал, след като ютюбърът Станислав Цанов пусна записи на Михайлова, в които тя твърди, че ДАНС я следят, не ѝ позволяват да участва във видеата му и я притискат да гостува на Мартин Карбовски. Записите са правени и пуснати без нейно знание. В последствие тя участва при Карбовски и отрече някой да я е заплашвал.

Водещото за нас е здравето на Ива Михайлова. Рехабилитацията ѝ трябва да се случи. Разбираемо е, когато усещаш, че цялата държава и службите са срещу теб, да си притеснен, да опиташ да се защитиш и да си гарантираш живота и здравето. Затова призовавам никой да не критикува г-жа Михайлова и да я оставят да се лекува. ДАНС са страна в случая, която е обвинена. Не може да каже, че това не се е случило и всички да си кажат "да, това не се е случило". Това трябва да бъде проверено. Ние ще използваме всички способи това да бъде проверено. Ще прочета няколко изречения от записа: "Моят телефон се подслушва. Те с точност ми казват какво правя". Това са факторите, които допринесоха да сме уверени, че това е така. Първо, че ние бяхме запознати с тези записи и твърденията на Цанов преди тя да отиде при Карбовски. А част от тезата е, че тя е натискана да отиде при Карбовски, т.е се е случило това, което тя казва в записа. Ако е бил генериран с изкуствен интелект, той трябва да е пророчески. Второто е, че българските служби правят такива неща постоянно и системно и има осъдителни решения срещу България. ДАНС постоянно действа така - подслушва, притиска. Ще искаме изслушване в парламента, може би и временна комисия, защото иначе Пламен Тончев ще дойде и ще каже, че не е така и няма информация. Външен орган трябва да влезе в ДАНС, каза Божидар Божанов.

Божанов настоя за подобряване на системата на ТЕЛК, но не чрез орязване на парите за личните асистенти, както опитаха да направят управляващите миналата седмица. След вълна от критики от опозицията и заплахи от протести на майки на деца с увреждания "Прогресивна България" се отказа и обеща да оттегли предложението си.

Трябва да има промяна при ТЕЛК и личните асистенти, защото има злоупотреби и изтичат милиони, но това не трябва да бъде за сметка на хората, които реално имат нужда от тези пари. Нашият подход е с оценка на риска - ако щете и с изкуствен интелект, да се преценява кои от тези 800 хиляди ТЕЛК-а са фалшиви, кои от десетките хиляди асистенти са истински и през кои се точи бюджета. Така може да се направи следващата стъпка за ограничаване на разходите, каза Божанов пред bTV. Второто му предложение за намаляване на дефицита е чрез повече прозрачност. Обясни, че общинската програма струва 660 млн. евро, но може да излезе и повече, ако се инвестира в нея през ББР. Предложи да се премахне тази практика, понеже решението е само на правителството и то решава коя община да е с предимство.

Депутатът изрази съболезнования на семействата на загиналите в зверската катастрофа на магистрала "Тракия" и обясни, че трябва комплексен подход за пресичане на черната статистика.

Никога едно, две или три предложения не могат да решат комплексния проблем. И сега има девет законопроекта за промени на Закона за движение по пътища, още лятото сме внесли и декларация. Тук е работата на изпълнителната власт. Тя има всички данни, системи и контролни органи, през годините имаше и опит да се напише нов закон, защото настоящият е морално остарял, каза Божанов. Той предложи подобряване на инфраструктурата, превенция и контрол.

Божанов пожела оттегляне на бюджета. Когато бъде внесен с толкова голям дефицит, парламентът не може да го поправи. Виждали сте на второ четене едни хора излизат с едно химикалче и започват да смятат - това не е сериозно, каза Божанов.