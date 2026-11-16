Румен Радев се извини на майките на деца с увреждания и обеща пари за облекло на чиновниците

- Премиерът нареди на министри и депутати да не влизат в режисирани скандали от опозицията и да спрат да се оправдават с предишните
- Бюджетът ще намали главоломно растящите разходи, но не за сметка на социалната подкрепа
- Няма да допуснем да ни се лепят етиките за липса на социална чувствителност. Ще се ограничат злоупотребите с ТЕЛК
С новия бюджет имаме за цел да намалим тренда на главоломно растящите публични разходи, да намалим дефицита, но да увеличаваме доходи и социална подкрепа, да инвестираме повече средства в стратегически сфери. Отношенията към децата, възрастните, хората с увреждания и социално слабите са индикатор дали сме цивилизовано общество. Затова и в бюджета заложихме повече средства за данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет за трите бюджета на държавата за 2027-а.
Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита намаляване на средствата за тях няма да има и промяна за тях няма да има. Нещо повече при бюджет 2026 ясно заявих, че няма да допуснем да се намалят доходите на българските граждани дори с цент. Заплатите пенсиите, парите за облекло на учителите, но и всички държавни служители няма да се пипат, каза още Радев.
Това е най-социалният бюджет от години и няма да допуснем да ни се лепят етикети за социално чувствителност, каза още Радев. Ще се положат обаче всички възможни усилия да се ограничат злоупотребите с ТЕЛК.
Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме и изнасяме повече. Подкрепа на родното производство, привличане на преки инвестиции, каза още той.
Премиерът съобщи, че ще има стратегически и огромни като мащаб, които ще ни "заведат в нова технологична орбибита".
Премиерът нареди на министри, депутати и хора от структурите да спрат оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата с оправдания за предишните. Затова днес плащаме сметката, каза Радев визирайки Бойко Борисов. Не хабете излишно време с опозицията, имаме нужда от силна опозиция като коректив и когато предлагат нещо стойностно ще го подкрепим, но не се поддавайте на манипулации и режисирани скандали. Нас ни чака много работа и отговорност, но не към тях, а към българските граждани, каза още той.
По повод новата оценка от "Стандарт енд пуърс", Радев подчерта, че кредитният ни рейтинг не е намален, той се запазва на BBB+. Няма прогноза за рецесия, очакват ръст от 2,8% за тази година и 2,6% за следващите 3 години. Перспективата за подобрение не е отхвърлена, само е намалена. Ние сме 5-и в ЕС за третото тримесечие по икономически растеж, имаме увеличение със 100% на чуждестранните инвестиции от началото на годината, добави премиерът.