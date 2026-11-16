Румен Радев се извини на майките на деца с увреждания и обеща пари за облекло на чиновниците

Премиерът нареди на министри и депутати да не влизат в режисирани скандали от опозицията и да спрат да се оправдават с предишните

Бюджетът ще намали главоломно растящите разходи, но не за сметка на социалната подкрепа

Няма да допуснем да ни се лепят етиките за липса на социална чувствителност. Ще се ограничат злоупотребите с ТЕЛК

С новия бюджет имаме за цел да намалим тренда на главоломно растящите публични разходи, да намалим дефицита, но да увеличаваме доходи и социална подкрепа, да инвестираме повече средства в стратегически сфери. Отношенията към децата, възрастните, хората с увреждания и социално слабите са индикатор дали сме цивилизовано общество. Затова и в бюджета заложихме повече средства за данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Това каза премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет за трите бюджета на държавата за 2027-а.

Искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита намаляване на средствата за тях няма да има и промяна за тях няма да има. Нещо повече при бюджет 2026 ясно заявих, че няма да допуснем да се намалят доходите на българските граждани дори с цент. Заплатите пенсиите, парите за облекло на учителите, но и всички държавни служители няма да се пипат, каза още Радев.

Това е най-социалният бюджет от години и няма да допуснем да ни се лепят етикети за социално чувствителност, каза още Радев. Ще се положат обаче всички възможни усилия да се ограничат злоупотребите с ТЕЛК.

Единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме и изнасяме повече. Подкрепа на родното производство, привличане на преки инвестиции, каза още той.

Премиерът съобщи, че ще има стратегически и огромни като мащаб, които ще ни "заведат в нова технологична орбибита".

Премиерът нареди на министри, депутати и хора от структурите да спрат оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата с оправдания за предишните. Затова днес плащаме сметката, каза Радев визирайки Бойко Борисов. Не хабете излишно време с опозицията, имаме нужда от силна опозиция като коректив и когато предлагат нещо стойностно ще го подкрепим, но не се поддавайте на манипулации и режисирани скандали. Нас ни чака много работа и отговорност, но не към тях, а към българските граждани, каза още той.

По повод новата оценка от "Стандарт енд пуърс", Радев подчерта, че кредитният ни рейтинг не е намален, той се запазва на BBB+. Няма прогноза за рецесия, очакват ръст от 2,8% за тази година и 2,6% за следващите 3 години. Перспективата за подобрение не е отхвърлена, само е намалена. Ние сме 5-и в ЕС за третото тримесечие по икономически растеж, имаме увеличение със 100% на чуждестранните инвестиции от началото на годината, добави премиерът.