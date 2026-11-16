Икономист: Има риск финансирането на България да се оскъпи

Това категорично не е добър сигнал, но оставаме в зоната на стабилната перспектива. Но това е една червена лампичка за управляващите, че стабилността на бюджета се гледа и отвън и има риск финансирането на България да се оскъпи. Засега няма риск да не изплащаме падежите и дълговете си, но трябва да се спре с оправданията от минали години и ида се мисли оттук насетне какво ще се прави. Това предупреди икономистът Владимир Сиркаров, след като вчера международната рейтингова агенция Standard & Poor's (S&P) свали перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от позитивна на стабилна. Основната причина са т. нар. двойни дефицити, тоест не само бюджетният дефицит, но и свързаният донякъде с него влошаващ се търговски дефицит. През септември пък друга агенция - Fitch, повиши рейтинга ни от стабилен на положителен.

Тези оценки не са за качеството на управление. Служат, когато се оценява риска да кредитираш една държава - какъв е рискът парите да не се върнат. Фич имат един набор от критерии, живи хора го правят това, гледат тенденции и какво се случва и дават оценка, обясни банкерът Левон Хампарцумян пред bTV.

Сиркаров критикува управляващите, че не правят реформи, не пипат смело и нямат ясно разписан план за действие - да се виждат ясни политики в бюджета и анализ до какво ще доведат те.

Сложената на масата реформа при ТЕЛК - тя е много важна, говори се от години, има много грешни практики и даване на ТЕЛК. Важно е да се знаят стъпките, по които ще се направи тази реформа. Да не се окаже, че ще бъдат спрени течовете, но ще бъдат наказани и нуждаещите се хора. Как ще се направи баланс и ще се намери точност в тези стъпки?, коментира Сиркаров. Добави, че разписването на тези стъпки ще е удобно и за самото правителство.

Очаквайте подробности!