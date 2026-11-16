Доброволци изчистиха графити от антифашистки паметник в Пазарджик

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Доброволци от граждански и патриотични организации организираха двудневна акция за почистване на антифашистки паметник в Пазарджик от надписи и свастики. Става въпрос за паметника на загиналите участници в Септемврийското антифашистко народно въстание от 1923 г., който се намира малко преди моста на река Марица.

Издигнат през 1969 г., мемориалът увековечава паметта на дванадесет въстаници, разстреляни на същото място в нощта между 24 и 25 септември 1923 г. Те остават завинаги част от историята на българската борба за свобода, социална справедливост и народно освобождение.

Десетилетия наред паметникът беше оставен без необходимата грижа. Забравата, разрухата, атмосферните замърсявания и многобройните вандалски прояви постепенно заличаваха неговия достоен облик, коментира един от участниците в акцията, адвокат Иво Лулчев.

Граждани и доброволци поеха инициативата за възстановяването на мемориала. В рамките на първите два дни бяха премахнати избуялата растителност, натрупаните замърсявания и част от следите от вандалски посегателства.

В инициативата се включиха десетки доброволци и представители на различни обществени, политически и патриотични организации, сред които „Нов път", „Да съхраним българщината", П.П. „Русофили за Възраждане на Отечеството", П.П. „Възраждане", Българската комунистическа партия – В.С., Българският комунистически младежки съюз и Българският антифашистки съюз.

С безплатна техника помогна местен предприемач и общински съветник и с помощта на пясъкоструйки бяха изчистени графитите и изрисуваните свастики от мраморния монумент.