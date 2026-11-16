Пациент набил лекар от Ямбол, спасявал хора от адската катастрофа на "Тракия"

Пациент е нападнал специализант по време на дежурство в спешното отделение в болницата в Ямбол. Пострадалият е д-р Никола Ангелов, участвал в спасяването на пострадалите от адската катастрофа на магистрала "Тракия" с 13 жертви. Сега д-р Ангелов е настанен в хирургичното отделение с мозъчно сътресение.

Случката е от 14 ноември. Около 9,30 дошла линейка с нападателя с болки в крака и съмнения, че е счупен. Настанили го на легло, д-р Ангелов го прегледал и му казал, че трябва да се направи снимка. "След малко чух, че се карат на висок тон със сестрата. Тя му казваше да седне в количка, за да го закараме до рентгена. Той заяви, че иска само да му се каже какво му има и не иска количка. Обясних, че предвид състоянието, в което е бил намерен, трябва да е в количка, за да не се влоши. Твърде много време прекарах да му обяснявам какво е добре за него. Казах му, че трябва да му се направи снимка, а ако не е съгласен, да си върви и да търси друга помощ. Той стана и ме удари в лицето и в главата, после продължи, загубих съзнание. Чак до такава степен ми се случва за първи път, макар че сме имали пререкания с пациенти", разказа д-р Ангелов пред bTV.

Директорът на болницата проф. д-р Панайот Диманов разказа, че медицинските специалисти вече се страхуват да ходят на работа в болницата, която е единствената със спешно отделение в областта. Това не се случва за първи, а за пореден път.

Много потресаващо е, че същият този млад колега преди 3-4 дни участваше в екипите при трагедията на "Тракия", беше на работното си място, за да помогне на този пациент. Беше жестоко бит и пребит на работното си място, каза проф. Диманов. Той разказа, че случаите са чути и всеки път от болницата информират службите. Нападателят е задържан и докторът пожела за него да има правосъдие, тъй като често няма наказания.

Болницата има охрана само на входа и двора. Няма жива охрана на отделенията.

Очаквайте подробности!