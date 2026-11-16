Гълъб Донев: Правителството прие най-социалния бюджет, а опозицията го превърна в плашило за страхове

Това е най-социалният бюджет 6-7 години, точете финансовият министър

Вдигат се заплати, пенсии, социални помощи и парите за децата и семействата, отчете социалната министърка

Полицаи и военни - без увеличение на заплатите

България се нарежда в топ 5 на страните в ЕС по икономически ръст, каза вицепремиерът Пулев

Сметките за ток и парно няма да се вдигат, увери енергийната министърка

Правителството одобри Закона за бюджета за 2027-а, който се превърна в политическа мишена. Това каза финансовият министър Гълъб Донев след заседанието на Министерския съвет за бюджетите на държавата.

"Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи с протести. Всичко, свързано с този бюджет, е подложено на атака. Вече си мисля, че дори намерението той да бъде приет до края на 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна – бюджетът за 2027 г. да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове, както и да се създаде обществена среда, в която разумната дискусия да бъде подменена с политически спекулации", каза още Донев.

Няма как безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари. Бюджет 2027-а е бюджет на вразумяването, каза още Донев. И бе категоричен, че това е най-социалният бюджет от 6-7 години.

Той ще бъде внесен в Народното събрание още днес. Очаквам да има дебат, но не и да бъде приет трудно, защото той залага на семействата и икономическото развитие, уверен беше Донев.

Компенсацията на един зает в икономиката нараства с 6,2%, а инфлацията - с 4%. Така че доходите на труд продължават да растат по-бързо от цените, каза още той. Дефицитът намалявал от очакваните 5,5 до 3,5% през 2027-а, а до 2029 г. - до 2,4%. Това ще позволи да се обезпечат разходните политики.

Има разликата между дефицитът по Консолидираната фискална програма и начислен по касова основа, както го измерва ЕК, но тя идва основно от разходите за отбрана, обясни Донев.

Той потвърди, че за сектор "Сигурност" не се предвижда увеличение на заплатите догодина.

Кредитният рейтинг на България не е понижен, увери вицепремиерът Александър Пулев. И уточни, че рейтинговите агенции са независими оценители, а не поставят политически оценки. България се нарежда в топ 5 на страните в ЕС по икономически ръст, каза още той. И отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции.

Държавата ще подкрепя бизнеса, който си плаща данъците, осигурява работни места и спазва правилата и законите. За 2027 г. и 2028 г. се очакват над 700 млн. евро инвестиции, насърчени от Българската агенция за инвестиции, които ще разкрият 3500 работни места. С 65% повече са одобрените инвестиции по механизма за скрининг. В бюджета са заложени редица мерки, които подкрепят индустрията - 60 млн. евро инвестиционни стимули, 50 млн. евро за индустриални зони, насърчаване на публично-частни партньорства, подкрепени от международни банкови институции.

2 млрд. евро пък ще има за компенсации заради енергийната криза - за бизнеса и домакинствата. Ресурсът нямало да се използва като хеликоптерно раздаване на пари. Пулев обеща, че сметките за ток и парно няма да се променят. И призова хората да не слушат опозицията - тя ви плаши, не гледайте котировките на борсата, вашата сметка за ток, парно, газ няма да се промени.

Той увери, че с ЕК вече е съгласувано увеличението на итензитета на помощта за ток за енергоемките предприятия - от 50 на 70%.

Гарантирано е, че няма да има промяна на електроенергията за домакинствата до 30 юни 2027 г.,каза пък министърката на енергетиката Ива Петрова. И напомни, че увеличение няма да има и за парното, а за домакинствата на газ ще има компенсации.

"Булгаргаз" продуължава да осигурява доставки на газ на 30-40% под пазарните цени, увери тя.

Минималната заплата се увеличава до 660 евро, а ръст ще има и за пенсиите - 1 юли по Швейцарското правило минималната ще стане 374,62 евро, а масималната - 1874 евро, каза социалната министърка Наталия Ефремова. До 660 евро се вдига минималният осигурителен доход, а максималният - до 2400 евро. Увеличава се минималната дневна ставка за безработни от 9 на 13 евро, а максималната - от 54,78 на 60,76 евро.

Нито един човек няма да бъде лишен от подкрепата, от която се нуждае, обърна се тя към хората с увреждания. "Моята цел е да осигурим по-качествен живот на всички хора с увреждания, като обсъдим как се прилага Законът за личната помощ и да го подобрим".

Ефремова обяви сериозна подкрепа по отношение на децата и семействата, увеличение в бюджета с над 300 млн. евро за всички семейни помощи и данъчни облекчения. Повишава се основата и се въвежда ново данъчно облекчения, за да остават повече средства в семейството. Всички еднократни месечни помощи нарастват, както и майчинството.

Предвиждат се разнообразни безплатни форми за обучение за повишаване на квалификацията, включително за работа с ИИ.

Очаквайте подробности!