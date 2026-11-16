Жената на Владимир Клисуров не може да организира кремацията му, защото нямат брак

След смъртта на журналиста от вестник „България Днес" и бивш заместник-кмет на столичния район „Младост" Владимир Клисуров жената, с която живеел 12 години се сблъска с неочакван проблем около организацията на поклонението и кремацията му. Аделина Георгиева от която има две деца, не може да поеме организацията на последното му изпращане, тъй като двамата нямат сключен граждански брак. Това съобщи самата тя във Фейсбук.

По думите й въпреки дългогодишното им съжителство законът не я признава за негов близък в случая и тя няма право да организира кремацията, която била изричното желание на Клисуров. Георгиева обяснява, че именно липсата на брак я поставя в положение да не може да взема решения за партньора си дори след смъртта му.

В публикацията си тя поставя въпроса за правата на хората, живеещи на семейни начала, и настоява за спешни промени в Семейния кодекс и общинските наредби, така че фактическите съжители да получат равни права с брачните партньори. Тя призовава журналисти и политици, които са познавали Клисуров, да разпространят апела й и да подкрепят инициативата в негова памет.

В опит разреши ситуацията, Аделина се обръща и към адвокат Надежда Ковачева. Това е съветът, който получава: "Да! Ади, не става дума за бюрокрация. Партньорството не се регулира в СК, за да има контрол над човека чрез гражданския брак. Но! Ти не си никаква, а законен представител на децата ви, които са наследници на Владо. Действай в това качество. Подавай документи от името на децата чрез теб като майка."

Ето какво пише Аделина Георгиева във Фейсбук:

ХАЙДЕ ДА ВИДИМ КАКВА СИЛА Е ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ!

Както разбрахте, в събота почина моят спътник в живота Владимир Клисуров - журналист от "България Днес" и бивш заместник-кмет на Район "Младост". Много наши близки и колеги ме питат кога ще е поклонението. Ами, хора, не мога да го организирам, защото според закона аз съм му никаква, защото нямаме брак. Не ми позволяват да организирам кремацията му, каквото беше неговото желание, защото за закона аз съм НИКОЯ!

12 години си живял с някого и имате две деца, но всъщност си никой. Фактическото съжителство се оказва някакъв имагинерен термин, лишен от смисъл и права.

За закона си някой и достоен партньор, когато теглиш кредит от банка, когато трябва да ти изчислят дохода за социални помощи, когато заемаш публична длъжност и подаваш декларация за конфликт на интереси и дори когато искаш допуск до класифицирана информация.

Затова НАСТОЯВАМ ЗА СПЕШНИ ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС И ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ НАРЕДБИ, КОИТО ДА ДАДАТ РАВНИ ПРАВА НА ПАРТНЬОРИТЕ И ФАКТИЧЕСКИТЕ СЪЖИТЕЛИ!!!!

Владо има десетки журналисти и политици сред приятелите си тук! Моля, публикувайте това и направете така, че тази промяна да се случи! Нека го направим в негова памет!