Полицаи се скараха на пиян от Стамболийски, държал се грубо с продавач, той почна да ги псува

К'ви сте вие бе, смешници, питал ги, докато го арестували

Пиян мъж се озовал в ареста на Районното управление в Стамболийски заради грубо и неуважително отношение към полицаи. На следващия ден бил отведен в Районния съд в Пловдив, където получил глоба по Указа за борба с дребното хулиганство.

Около 20,50 ч. в петък 58-годишният мъж се намирал в денонощен магазин в града. По същото време вътре влязъл полицай, който видял, че той е във видимо нетрезво състояние, като се държал грубо с продавача и му говорил на висок тон. Униформеният направил забележка на човека, който си взел вече платените алкохол и цигари и се насочил навън.

Пред магазина имало още трима полицаи. Единият му поискал лична карта, но по време на проверката почерпеният мъж започнал да го псува, независимо от предупрежденията на служителите на реда. Наложило се да му сложат белезници, което също не го успокоило. "К'ви сте вие бе, смешници" и "Боклуци мръсни" били част от думите, които отправял, докато го арестували.

Пред съда 58-годишният мъж изразил дълбоко съжаление за случилото се. Признал напълно и казал, че осъзнава какво е направил. Магистратите са преценили, че най-справедливото наказание е глоба от 100 евро по УБДХ.