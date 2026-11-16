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Товарен влак блъсна 64-годишен мъж, пресичал пиян жп линията в Казанлък

Виктория Костова

Редактор: Виктория Костова

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ЖП линия СНИМКА: Pixabay
ЖП линия СНИМКА: Pixabay

Товарен влак блъсна 64-годишен мъж, който пресичал жп линията, докато е бутал велосипед. Ударен е странично от преминаващия локомотив.

Мъжът е настанен в болница в Казанлък и няма опасност за живота му.

Инцидентът е настъпил около 21:30 часа снощи на около 200 метра преди железопътната гара в Казанлък. По линията се е движил локомотив с прикачени към него 15 товарни вагона, управляван от 49-годишен машинист и 45-годишен помощник-машинист, пише БТА.

  Машинистът и помощник-машинистът са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

64-годишният мъж също е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,87 промила.

ЖП линия СНИМКА: Pixabay

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