Товарен влак блъсна 64-годишен мъж, пресичал пиян жп линията в Казанлък

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Товарен влак блъсна 64-годишен мъж, който пресичал жп линията, докато е бутал велосипед. Ударен е странично от преминаващия локомотив.

Мъжът е настанен в болница в Казанлък и няма опасност за живота му.

Инцидентът е настъпил около 21:30 часа снощи на около 200 метра преди железопътната гара в Казанлък. По линията се е движил локомотив с прикачени към него 15 товарни вагона, управляван от 49-годишен машинист и 45-годишен помощник-машинист, пише БТА.

Машинистът и помощник-машинистът са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

64-годишният мъж също е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,87 промила.