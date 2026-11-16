Жена блъсна с колата си пресичащ на пешеходната пътека мъж в Казанлък

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Жена на 61 години блъсна с автомобила си пресичащ на пешеходна пътека мъж в Казанлък.

Той е настанен в болница и няма опасност за живота му.

Пътнотранспортното произшествие е станало около 17:05 часа вчера на кръстовището на бул. "Никола Петков" и ул. "Старозагорска". Лекият автомобил "Ситроен", управляван от 61-годишна жена, не е пропуснал пресичащия на пешеходна пътека 49-годишен мъж. Водачката и пешеходецът са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати, пише БТА.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.