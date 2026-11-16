Хванаха мъж с отнета книжка и жена с 1,41 промила да карат в Добричко

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Двама шофьори са задържани при проверки на пътя в област Добрич, след като единият е управлявал автомобил с отнета книжка, а другият е бил зад волана с 1,41 промила алкохол. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 15 ноември около 23 ч. в село Оброчище полицаи спрели за проверка лек автомобил „Пежо", управляван от 65-годишен мъж. При проверката установили, че той е неправоспособен и шофира в рамките на едногодишния срок от наложено му административно наказание.

Другият случай е от 13 ноември около 16,40 ч. в село Безмер. Там униформените проверили лек автомобил „Сеат", управляван от 50-годишна жена. Направеният тест с дрегер отчел 1,41 промила алкохол в издишания въздух.

Двамата водачи са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани бързи полицейски производства.