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Закопчаха 46-годишен от Габрово с дрога и незаконно оръжие

Дима Максимова

Дима Максимова

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Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово

46-годишен мъж е задържан за незаконно държане на наркотични вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси. На 15 ноември, при извършено претърсване в частен имот в Габрово, обитаван от мъжа, служители на РУ-Габрово са открили близо 44 грама суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана.

В имота е открит също пистолет с три патрона, за които мъжът не притежава необходимото разрешение.

46-годишният е задържан по реда на ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията.

Само преди дни ГДБОП разби две оранжерии за отглеждане на канабис в Севлиево. Близо 50 кг канабис откриха антимафиоти при спецоперация на 10 ноември 2026 г. В условията на неотложност са извършени претърсвания в два частни имота, в които са установени оранжериите с 33 растения в различен стадий на растеж и са иззети близо 50 килограма канабис в процес на сушене.

Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово
Снимка: ОДМВР - Габрово

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